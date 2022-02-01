Яркий успех «АККОНД» на «Продэкспо-2022»

С 7 по 11 февраля 2022 года кондитерская фабрика «АККОНД» традиционно приняла участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков «ПРОДЭКСПО-2022».

Выставка «Продэкспо» — ежегодное мероприятие мирового масштаба, где производителям представлена возможность в рамках офлайн-переговоров обсудить все актуальные аспекты сотрудничества с ритейлерами и дистрибьютерами, представить свои новые разработки, получить обратную связь от клиентов и найти новые рынки сбыта.

За прошедший год фабрика инвестировала многомиллионные средства в обновление производственных мощностей, реконструкцию действующего оборудования и интеграцию новых технологий в производство, результатом чего стал выпуск принципиально новых, востребованных на современном рынке, продуктов, которые были ярко презентованы в рамках экспозиции.

В ходе выставки «Продэкспо» «АККОНД» представил свои последние разработки — темное печенье-сэндвич с начинкой «ТРИО» Джуниор и абсолютно новый продукт — хрустящий тонкий крекер «Крекерсы». Уникальный крекер без обжарки в масле послужит прекрасной альтернативой чипсам и будет прекрасно сочетаться с салатами и соусами. Продукт, сошедший с новой европейской линии, представлен богатой вкусовой палитрой — «Картофельные» на основе натуральной картофельной муки, «С солью», «Со вкусом итальянского сыра», «Со вкусом сметаны и зелени».

Продукция «АККОНД» широко представлена за рубежом — у фабрики более 65 партнеров-дистрибьютеров в 50 странах мира. Зарубежные партнеры всегда лояльны к аккондовским сладостям за их безукоризненное качество и широкий ассортимент во всех категориях. К тому же фабрика легко адаптирует рецептуры под особенности менталитета и вкусовые предпочтения той или иной страны.

В результате бизнес-встреч обсужден ряд вопросов по коммерческой работе и достигнуты соглашения с партнерами из США, Монголии, Ирака, Шри-Ланки, Казахстана, ДНР, ЛНР, Армении, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.

Традиционно «АККОНД» принял участие в насыщенной конкурсной программе выставки, где независимые эксперты оценивали качество продукта.

На звание «Лучший продукт-2022» претендовало четыре новинки года — вафельные конфеты «Отломи» с арахисовой начинкой, десерт «Добрянка» арахис, конфеты с двойной начинкой «Трюфэ», крекер «Крекерсы» картофельный оригинальный.

За высокие показатели вкусовых качеств и безопасности все продукты получили наивысшую экспертную оценку и были награждены золотыми медалями и дипломами.

«АККОНД» является одним из ведущих партнеров федеральных розничных сетей. На презентационном конкурсе «Выбор сетей», лучших в котором определяют топ-менеджеры крупных маркетплейсов и федерального ритейла, конфеты «Птица дивная», ключевой бренд и визитная карточка фабрики «АККОНД», получили наибольшее количество баллов и были награждены дипломом победителя.

В планах «АККОНД» дальнейшее расширение географии партнеров на внешнем рынке.

Уже с 13 февраля 2022 года «АККОНД» принимает участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в г. Дубай (ОАЭ) «Gulfood -2022» для обсуждения перспектив дальнейшего развития экспортного направления и усиления своих позиций на рынке арабских стран.

Светлана Петрова