Сегодня выберут лучший логотип Года выдающихся земляков

Сегодня состоится заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрит представленные проекты логотипа и брендбука Года выдающихся земляков. Как напомнила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, ведомством был объявлен конкурс на создание логотипа, посвященного тематике этого года.

«С 25 января по 4 февраля принимались работы на создание брендбука и логотипа, посвященного Году выдающихся земляков. За этот период мы получили от 19 авторов 24 работы. Итоги конкурса будут объявлены 9 февраля, и мы узнаем, с каким же логотипом и каким брендбуком мы проведем 2022 год», — рассказала министр культуры.

