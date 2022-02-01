Сегодня выберут лучший логотип Года выдающихся земляков

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня состоится заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрит представленные проекты логотипа и брендбука Года выдающихся земляков. Как напомнила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, ведомством был объявлен конкурс на создание логотипа, посвященного тематике этого года.

«С 25 января по 4 февраля принимались работы на создание брендбука и логотипа, посвященного Году выдающихся земляков. За этот период мы получили от 19 авторов 24 работы. Итоги конкурса будут объявлены 9 февраля, и мы узнаем, с каким же логотипом и каким брендбуком мы проведем 2022 год», — рассказала министр культуры.
Опубликовано: 8 февраля 2022 г.


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