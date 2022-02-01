Директор заботился только о своей зарплате

В Новочебоксарске директор коммерческой организации, специализирующейся на изготовлении спортивных товаров, признан виновным в длительной невыплате заработной платы.

Установлено, что, имея на счетах фирмы достаточно денег, он не обеспечил своевременную и в полном объеме выплату зарплаты и других установленных законом выплат на общую сумму свыше 769 тыс. рублей четырем бывшим работникам организации за различные периоды их работы в январе 2020 года — мае 2021 года. При этом имеющиеся денежные средства он направлял на другие цели по своему усмотрению, в том числе на выплату заработной платы самому себе, оплату аренды автомобиля своей сожительнице и другие личные нужды.

В настоящее время задолженность перед работниками по заработной плате полностью погашена, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил фигуранта дела к штрафу в 120 тыс. рублей. Следственное управление напоминает: закон освобождает от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее «зарплатное» преступление, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела будет в полном объеме погашена задолженность по выплате зарплаты, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплачены проценты (выплата денежной компенсации).