Михаил Анисин: «Спасибо чебоксарцам за суперсумасшедшую поддержку!..»

Обладатель Кубка Гагарина КХЛ оценивает свой дебют в составе ХК «Чебоксары» и объясняет, почему его не стоит сравнивать с Лионелем Месси.

— Вы провели в составе «Чебоксар» первую серию матчей. Какие остались впечатления?

— Самые положительные. Благодарен руководству «Чебоксар», всем, кто меня поддерживает в данной ситуации. Казалось, что сезон для меня потерян, но, слава богу, мне дали возможность быть в хоккее, жить своим любимым делом. А что касается игровой формы, надо набирать, добавлять. Я не катался три месяца, вообще на лед не вставал, поэтому на данный момент считаю, что, конечно, моя форма далека от максимальной, но это все набирается. Сейчас засучим рукава, будем работать, пахать.

— Болельщики «Чебоксар», однако, в восторге от вашей формы. В сети встретил два любопытных высказывания: один человек считает, что Анисин — это Месси в лучшие годы в «Барселоне», другой отмечает, что вы настолько хороши, что партнеры за вами не успевают.

— Я не согласен с этими словами. Хоккей — коллективная игра, все ребята стараются, все играют и кого-то выделять из команды — неправильно. Хоккей — это не бокс, это не теннис, где от тебя все зависит. В хоккее не бывает слова «я», есть слово «мы».

СПРАВКА «СЧ» Михаил Анисин является воспитанником московского ЦСКА, играл за основной состав этого клуба. Будучи игроком столичного «Динамо», в 2012 году выиграл Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги, став лучшим снайпером того розыгрыша. Также хоккеист защищал цвета и ряда других клубов КХЛ, в этой лиге провел в общей сложности 382 матча, в которых набрал 202 (106+96 по системе «гол+пас») очка. Выступал и в некоторых зарубежных клубах. С начала 2021 года не имел игровой практики.

— Как долго раздумывали над предложением перейти в «Чебоксары»?

— Да практически не думал. Собрал вещи и приехал.

— Успели освоиться здесь?

— Да. Мне не впервой приезжать в разные клубы, поэтому с этим проблем нет. Мне в Чебоксарах создали массу комфортных условий, за что огромное спасибо руководству.

— Какие впечатления от партнеров по команде?

— Много талантливых ребят и вообще коллектив очень хороший. Все дружные. Надо просто немножко времени. Тренер не может за два дня переделать что-то.

— Можете сравнить «Чебоксары Арену» с другими стадионами, на которых пришлось играть в последнее время?

— Если я не ошибаюсь, то с этой ареной можно играть в КХЛ. Вопрос, наверное, стоит в финансировании, да? Дай бог, чтобы когда-нибудь у «Чебоксар» были вложения, нашлись спонсоры. Никаких проблем не вижу, чтобы команда играла в КХЛ. А что касается атмосферы на трибунах, уже не в одном интервью говорил: суперсумасшедшая поддержка, спасибо огромное болельщикам за это.

— Тем не менее, в трех из четырех матчей с вашим участием команда проиграла. В чем причина?

— Мне сложно говорить о причинах, потому что я совсем немного здесь, тяжело рассуждать на эту тему. Новый тренер, новая команда и для меня в данный момент идет притирка. Что я могу сказать, это то, что мы сделаем все возможное для решения задач. А там бой покажет, посмотрим.

— Стало быть, разочарования от перехода сюда в этих играх не наступало?

— Да нет, я же в спорте не первый день, знаю, что всего сразу не бывает. Повторюсь, общими усилиями, трудом и тренировками, надеюсь, что мы добьемся определенной цели, а как будет — одному богу известно.

СЕРГЕЙ НУРЖАНОВ, главный тренер ХК «Чебоксары»: «Миша Анисин — это мастер. Тут видно по игре. Он просто не играл год, не тренировался. Надо подождать, пока он наберет кондиции. Надо еще пару игр. У него желание есть, глаза горят».

— Ваш переход в ХК «Чебоксары» вызвал реакцию у федеральных спортивных СМИ. Однако коллеги в растерянности: что означает переход в клуб ВХЛ-Б — перезагрузку или скорое завершение карьеры?

— Знаете, хоккей — это моя жизнь. Много было проблем с пандемией, да и прошлые репутационные заслуги на многое влияют в данный момент. Если ты сильный человек, то отряхиваешься и идешь дальше. Вот вам весь ответ. А о завершении карьеры пока не думаю, иначе бы сюда не приехал.

— В Пекине вот-вот стартует хоккейный олимпийский турнир. Как вам состав российской команды и каковы ее шансы?

— Для меня много непонятного по составу, но не мне судить. Давайте подождем старта матчей, а потом будем делать выводы. Можно спорить на разные темы по составу, например, почему не взяли нападающего Сергея Толчинского. Я сам был в его шкуре, когда был лучшим бомбардиром и не поехал на чемпионат мира, ставший для сборной России золотым. С чем это было связано, я не знаю. Там виднее, поэтому не могу ничего сказать. Есть тренерский штаб, есть руководство ФХР. Пускай они занимаются своим делом.

Конечно, если бы приехали игроки НХЛ, это была бы настоящая Олимпиада, но никто не отменяет звание олимпийского чемпиона. Поэтому мы ждем от нашей сборной победы и будем болеть. Посмотрим.

— За чем еще будете следить на Олимпиаде?

— За биатлоном, наверное. Привет Диме Губерниеву! Мне он очень импонирует как человек, даже знаком с ним лично. За всем будем следить. Это наша страна, это наша олимпийская сборная. Желаю нашей команде олимпийских побед. Будем болеть!

ОТ АВТОРА

Дебют Анисина в «Чебоксарах» получился красноречивым. 33-летний хоккеист вышел на лед примерно на пятой минуте первого матча домашней серии против саратовского «Кристалла». К тому моменту чебоксарская команда в основном оборонялась, а с появлением Михаила игра сразу же переместилась в зону соперника. По ходу игры Анисин заработал на себе не одно удаление соперника, а передачи новичка «Чебоксар» партнерам были такие, что промахи адресатов после них вызывают удивление.

Ну и вишенкой на торте стал гол Анисина в самом конце игры. Правда, к тому моменту «Чебоксары» уже пропустили пять шайб и все — в тот момент, когда он находился на скамье запасных.

Известие о переходе Анисина в «Чебоксары» вызвало у болельщиков команды неоднозначную реакцию. Одним пришлись не по душе возраст и некоторые моменты с эпатажным игроком в прошлом. Другие же увидели в нем и его мастерстве шанс для «Чебоксар» сделать скачок вперед.

Мне же видится, что в условиях, когда клубу по финансам пока тяжело рассчитывать на участие в более элитной лиге, переход практически звездного игрока — оптимальный шаг. Чебоксарский болельщик заслужил право видеть яркого и титулованного спортсмена, действия которого придают изюминку (или ту же вишенку на торте) игре команды.

Фото пресс-службы ХК «Чебоксары»