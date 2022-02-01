Михаил Анисин дебютировал за «Чебоксары»

«Есть над чем поработать…»

Подопечные Сергея Нуржанова на родном льду сыграли заключительные матчи первого этапа регулярного чемпионата первенства ВХЛ — в волжском дерби «богатыри» скрестили клюшки с хоккеистами саратовского «Кристалла».

Напомним, новый год для «богатырей» начался с двух поражений от барнаульского «Динамо-Алтая». Возможность реабилитироваться за эти неудачи у наших ребят была в принципиальном противостоянии с саратовцами. Тем паче, состав чебоксарцев усилился обладателем Кубка Гагарина Михаилом Анисиным — любители хоккея с нетерпением ждали битвы на льду.

К сожалению, в стартовых двух матчах нынешней серии нашим ребятам не удалось порадовать болельщиков. В первой игре кульминация наступила в середине встречи — гости из Саратова за 20 минут забросили пять безответных шайб в наши ворота. Ближе к концу встречи лучик надежды для «богатырей» все же блеснул — «новобранец» Анисин забил первую шайбу в составе чебоксарцев. В итоге поражение подопечных Сергея Нуржанова со счетом 1:5

«Уже давно не ходил на хоккей, а сегодня пришел с другом поболеть за нашу команду, — рассказал болельщик Владимир Петров. — Михаил Анисин грамотно открывается на льду, играет на опыте, но он пока еще не в лучшей своей спортивной форме. Ему важно набрать физические кондиции, и я надеюсь, что он усилит нашу команду».

В начале второй игры «богатыри», реализовав большинство, благодаря мощному щелчку Ивана Меркулова вышли вперед. Казалось, теперь наших ребят ничто не остановит на пути к первой победе в серии, но тут «дежавю»: середина матча и заколдованная цифра «пять» — именно столько шайб «богатыри» пропустили на сей раз за 7 минут… Вернуться в игру подопечным Сергея Нуржанова так и не удалось — итоговый счет 7:3 в пользу «Кристалла».

После дня отдыха в третьем матче чебоксарцы не могли себе позволить проиграть. На радость болельщикам Михаил Анисин забросил первую шайбу во встрече, но во второй двадцатиминутке саратовцы дали о себе знать двумя безответными голами. В третьем периоде Сергей Иванов точным броском под перекладину сравнял счет, а уже в дополнительное время Егор Лебедев забросил победную шайбу, осчастливив чебоксарских зрителей — «богатыри» победили 3:2!

Заключительная игра запомнилась болельщикам «богатырей» роскошной комбинацией, «наконечником» которой выступил нападающий «Чебоксар» Егор Кулаков, сравнявший счет в начале матча. Но у подопечных Сергея Нуржанова не хватило сил на заключительный отрезок — гости выиграли со счетом 6:2.

«Есть над чем работать. За счет эмоций ребят будем сражаться и биться. Все будет определяться на втором этапе, — подчеркнул главный тренер «богатырей» Сергей Нуржанов. — Здесь же люди играют, которые выходят на лед. Тут ни защитников не поменять, ни вратарей не усилить…»