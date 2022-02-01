«Спартак» одолел «Скалу»

На днях на тренировочном катке ледового дворца «Чебоксары-Арена» прошли финальные игры республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной категории (13-14 лет) среди городских команд.

Всего в состязаниях участвовали четыре команды — «Спартак», «Скала», «Полтинник» и «Буйволы». Явных фаворитов выделить было сложно — под громкие возгласы болельщиков все спортсмены с азартом боролись за победу до конца. Еще бы — победитель получал путевку на всероссийский этап соревнований, который состоится 10-17 февраля в деревне Большой Суходол Нижегородской области.

В невероятном по накалу финале победителем «Золотой шайбы» стала команда «Спартак», обыгравшая хоккеистов из «Скалы» со счетом 4:3. А в борьбе за третье место выиграл «Полтинник», переигравший с явным преимуществом «Буйволов» — 8:3.

На награждении победителей к молодым хоккеистам обратился министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров: «Ребята, в хоккей играют настоящие мужчины. И я очень рад, что сегодня в такой ожесточенной борьбе определились победители. Но в спорте никогда не надо останавливаться на достигнутом. Мы надеемся, что вы и дальше будете показывать высокие результаты. Желаю вам упорно заниматься, и тогда вам покорятся самые высокие вершины — как в спорте, так и в жизни».

Вместе с медалями и грамотами тройке лучших коллективов вручили сертификаты на приобретение клюшек. Кроме того, золотые и серебряные призеры также получили сертификаты на 100 и 50 тысяч рублей соответственно на покупку спортивного инвентаря.

Надо отметить, что в турнире принимают участие не только городские, но и сельские команды. Хоккеисты из города соревнуются в четырех возрастных группах: младшей (2011-2012), средней (2009-2010), старшей (2007-2008) и юниорской (2005-2006); а сельские — только в двух (средняя и старшая).

СПРАВКА «СЧ»

«Золотая шайба» — всероссийский хоккейный турнир среди детских команд. Его история началась в 1964 году, когда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». Идеологом турнира выступил знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов. Соревнования помогают ребятам развивать спортивные навыки и перейти на профессиональный уровень в хоккее.

Константин Арсентьев