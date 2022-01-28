В республике проводится конкурс «Выдающиеся люди земли Чувашской. От А до Я»

В Чувашии продолжается прием работ для участия в республиканском конкурсе для учащихся 6-11 классов и педагогов. Его проводят Минобразования Чувашии и Центр одаренных детей и молодежи «Эткер». Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 25 февраля отправить исследовательскую работу по одной из номинаций: «Мои земляки — моя гордость» и «Герой нашего края». Как уточняют в Минобразования республики, темой исследования может стать история о человеке, внесшем вклад в развитие сферы культуры, образования, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей. В качестве источника можно опираться на устные рассказы, воспоминания, материалы из архивов, фотоматериалы и другие сведения. По итогам республиканского конкурса будет издан сборник, который так и называется — «Выдающиеся люди земли Чувашской. От А до Я».
Опубликовано: 31 января 2022 г.
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