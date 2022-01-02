Школы — на «дистант», поликлиники — на семидневку

На заседании оперштаба главам муниципалитетов предложено обратить особое внимание на здоровье школьников из-за ОРВИ и коронавируса

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики Глава Чувашии Олег Николаев начал с напоминания о том, что еще на прошлой неделе в республике зафиксировали очередную волну ковида, когда число заболевших стало расти с высокой скоростью. Но при этом большинство людей лечились в амбулаторных условиях и не нуждались в госпитализации. Сейчас ситуация изменилась, стационары загружаются, число госпитализированных пациентов выросло на треть, на систему здравоохранения нагрузка значительно возросла.

Срочно нужно разворачивать систему поддержки амбулаторного сегмента: это волонтерское движение, транспортное обеспечение. Глава республики дал поручение подключиться всем службам и ведомствам, в том числе и главам местных администраций, к поддержке людей, которые находятся на домашнем лечении, а Министерству здравоохранения координировать эту работу. При этом Олег Николаев попросил не забывать о медицинских работниках, которые уже два года находятся на передовой и круглосуточно несут свою службу.

Еще в среду руководством республики было оперативно принято решение о переводе чебоксарских школ на дистанционное обучение. Это было продиктовано тем, что наибольший рост заболеваемости наблюдался в школах столицы и именно школы являются основным звеном в цепи распространения вирусной инфекции. При этом Олег Николаев дал поручение главам администраций районов и городов республики внимательно следить за ситуацией в школах с большим количеством учеников. И как только заболеваемость в них начнет повышаться, перевести учеников на дистанционный формат обучения, чтобы не допустить введения карантина.

Также Глава республики напомнил, что единственная защита от болезни — это прививка. Конечно, инфекция никуда не денется, но тяжело заболевших будет намного меньше, а нагрузка на систему здравоохранения будет ниже, и возникающие проблемы не нужно будет решать в авральном порядке.

Первый замминистра здравоохранения Алексей Кизилов сообщил, что хотя свободные места в стационарах еще есть, их всего 6% от всего коечного фонда, поэтому во Второй городской больнице Чебоксар уже с утра перепрофилировано 80 коек, и 30 коек отдано для лечения ковида в Республиканском кардиодиспансере. Практически каждый 11-й заболевший — это несовершеннолетний, каждый 6-й — старше 60 лет. Кислородом, а также лекарственными препаратами республика обеспечена. ПЦР проводят 14 лабораторий. Уже началась вакцинация детей «Спутником М», поступившим на днях в республику. Всего в Чувашии сделали прививки 45% жителей.

Кстати Все поликлиники, в том числе и детские, изменили график работы: в субботу они работают с 8 до 19, а неотложная помощь выезжает к пациентам с 8 до 20 часов. В воскресенье работают с 8 до 13, вызвать врача на дом можно будет до 12 часов.

Чтобы до поликлиник проще было дозвониться, колл-центры решено усилить. Часть звонков, касающихся вызовов врачей на дом, планируется перевести на номер единой службы «122». «Необходимо также проработать перевод функций, которые возможно организовать силами волонтеров, чтобы разгрузить медперсонал», — заметил Олег Николаев и попросил ежедневно информировать его о времени дозвона людей до службы «122» и других экстренных служб.

Руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила о повышении детской заболеваемости в 14 районах республики и дала поручение усилить контроль за выполнением мер безопасности в детских учреждениях. Также она напомнила о том, что изменилось федеральное законодательство о сокращении сроков изоляции для лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, с 14 до 7 дней. При этом изоляции не подлежат те, кто прошел полную вакцинацию в течение последних шести месяцев, а также люди, переболевшие ковидом в последние полгода, если у них нет симптомов заболевания.

Надеждой Луговской было дано поручение Минздраву прекратить плановую диспансеризацию как взрослых, так и детей и временно остановить работу отделений здорового ребенка, чтобы облегчить работу амбулаторного звена. Министерство образования получило предложение перевести все учреждения дополнительного образования на дистанционное обучение, а там, где это невозможно, приостановить работу. Речь идет только о Чебоксарах.

В заключение Глава республики еще раз напомнил главам администраций городов и районов: «Прошу серьезно отнестись к контролю за ростом заболеваемости в детских учреждениях и не допускать критической ситуации. По моему поручению в Чебоксарах с понедельника четко мониторировали ситуацию и вчера же оперативно выработали решение. Прошу таким же образом действовать. Ситуация развивается стремительно. Прошу держать ее под тотальным контролем и реагировать незамедлительно».