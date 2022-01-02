Эксперты и жители обсудили, как сделать Чебоксары привлекательнее для туристов

В минувшую пятницу специалисты по туризму, историки, археологи, архитекторы, урбанисты и просто неравнодушные чебоксарцы обсудили, как сделать город привлекательнее для туристов и как лучше оформить заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города.

На исследовательской прогулке «Главные маршруты и ключевые объекты туристического центра города» участники встречи осмотрели исторические и архитектурные объекты, побывали на смотровых площадках и пешеходных зонах. По словам городского исследователя и автора рубрики «Визуальная культура» в «СЧ» Алексея Кирова, поступили предложения обустроить общественные пространства укрытиями от дождя и солнца, определить, где будут места для парковки туристических автобусов, туалеты.

За время прогулки ее участники успели обойти весь исторический центр и западный косогор. Посмотрели на оставшиеся постройки, вспомнили и об утраченных исторических объектах. Сошлись во мнении, что неплохо было бы восстановить фасады исторических зданий.

«Бурную реакцию вызвала информация о реальных датах постройки некоторых зданий, которые раньше даже гиды считали древними, хотя по факту — четверть века», — рассказал Алексей Киров. Речь идет о здании, в котором располагается музей Михаила Сеспеля, который ошибочно относят к постройкам 19 века. На деле в свое время здание было снесено и отстроено заново.

Художник Георгий Фомиряков показал исследователям ныне заросшую деревьями смотровую площадку, с которой раньше открывался самый выгодный вид на город. Находится она рядом с Институтом усовершенствования врачей, по улице Михаила Сеспеля, 27. Художник предложил оборудовать это место и проложить к нему пешеходные дорожки, или даже оснастить его смотровой вышкой.

После чего участники встречи отправились в администрацию Чебоксар на публичную проектную сессию «Развитие туристического центра города», где высказали свое мнение о важных туристических маршрутах и необходимости установить арт-объекты в память об утраченных исторических зданиях.

Кстати, все чебоксарцы также могли выразить свое мнение на портале «Открытый город» в опросе «Как сделать столицу Чувашии привлекательнее для туристов». В пятерку обязательных к посещению мест, по мнению горожан, попали Красная площадь, Московская набережная и монумент Матери-Покровительницы, Парк Победы и Речной порт.

Среди проблем, которые мешают росту туристической привлекательности города, респонденты отметили нехватку общественных туалетов, смотровых площадок, отсутствие навигации и указателей, понятных маршрутов, подсветки фасадов некоторых значимых зданий. Также чебоксарцы проголосовали за необходимость отреставрировать исторические здания. Всего в опросе приняли участие 950 человек.

Напомним, столица Чувашии участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. В случае победы Чебоксары получат финансирование на развитие туристической инфраструктуры.