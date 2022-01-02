Илья Степанов и Ольга Иванова — в финале конкурса блогеров

Недавно в онлайн-формате стартовал финал проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финал конкурса вышли 170 блогеров, в том числе жители Чувашии Ольга Иванова и Илья Степанов. Для участников «ТопБЛОГа» специально создана реальность на платформе «Minecraft», в которой финалисты работают над своими заданиями и встречаются с партнерами проекта. Новоиспеченные специалисты под чутким руководством наставников активно разрабатывают рекламные материалы в рамках кейсов для Министерства просвещения России и других организаций.