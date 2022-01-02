Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Из «Квадрата» не вышел

В крещенскую ночь в рациях патрульных нарядов в Чебоксарах прозвучало тревожное сообщение о преступлении в доме по Канашскому шоссе и описание злоумышленника — высокого мужчины с татуировками по всему телу, одетого во все черное.

Был объявлен план «Квадрат». Ближе всех к району происшествия оказался экипаж отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары — инспекторы Александр Алеев и Михаил Макомов, дежурившие на кольце по проспекту 9-й Пятилетки. При следовании в сторону Канашского шоссе полицейские обратили внимание на пешехода в черном, бредущего по проезжей части. На лице мужчины, как и сообщалось в ориентировке, были татуировки. Инспекторы сразу надели на задержанного наручники и вместе с подъехавшим командиром взвода Евгением Даниловым доставили его в отдел полиции.

По пути в отделение 50-летний местный житель признался, что даже рад будет снова оказаться в тюрьме, которую считает своим родным домом. Ранее неоднократно судимый местный житель освободился буквально в конце прошлого года и продержался на воле меньше двух месяцев.