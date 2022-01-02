Инспектор Цивильского СИЗО-2 пронес в колонию дрожжи

Бывший младший инспектор отдела режима и надзора признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в мае-июне 2021 года инспектор за взятку в размере 4700 рублей пронес на территорию следственного изолятора для одного из осужденных мобильный телефон и пять пачек дрожжей, которые и передал ему. Факт противоправной деятельности сотрудника следственного изолятора выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН. По результатам проведенной служебной проверки злоумышленник был уволен со службы по отрицательным основаниям. В качестве наказания суд приговорил фигуранта дела к штрафу в 70 тысяч рублей.

Наказание посерьезнее отмерено бывшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, признанному виновным в нескольких коррупционных преступлениях. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и мошенничество. Установлено, что с июля 2019-го по август 2020 года инспектор, имея полномочия контролировать условно осужденных граждан, чтобы исполняли наложенные судом ограничения, неоднократно получал от них взятки в размере от 2 до 10 тысяч рублей.

Деньгами его благодарили за то, что он не фиксировал допущенные «условниками» правонарушения — не составлял справки и не выносил предупреждения, на основании которых им могло быть отменено условное осуждение либо продлен испытательный срок. В частности, за получение незаконного денежного вознаграждения злоумышленник не фиксировал факты отсутствия осужденных дома в ночное время, их выездов за пределы республики, а также факты неявки на регистрацию в инспекцию в установленные дни, предоставляя возможность поставить свою подпись в предусмотренной форме регистрационного листа задним числом.

Кроме того, в июле 2020 года инспектор ввел в заблуждение одного из условно осужденных лиц, направив ему личным сообщением не соответствующие действительности сведения о якобы зафиксированном нарушении, возложенной на него обязанности находиться дома в ночное время. А за сокрытие этого факта потребовал 12500 рублей. Опасаясь негативных для себя последствий, осужденный перевел инспектору указанную сумму.

Факты противоправной деятельности сотрудника УИН выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашии с сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Суд приговорил бывшего инспектора к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, к штрафу в 100 тысяч рублей и на три года лишил права занимать должности на государственной службе.