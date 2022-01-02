А повод для ссоры был незначительный…

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений, расследовало СУ СКР по Чувашии, обвиняемый — 37-летний житель села Моргауши.
По версии следствия, мартовским днем прошлого года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в одном из боксов гаражного кооператива в Чебоксарах вместе с 36-летним знакомым. Повод для ссоры был незначительный. Знакомый не хотел покидать гаражный бокс и не дал ему спиртное. Тогда мужчина облил его с головы до ног бензином и поджег. В результате потерпевшему были причинены серьезные ожоги, от которых он скончался в реанимации. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 20 января 2022 г.


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