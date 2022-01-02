На «Лыжню России» в этом году регистрируемся онлайн

Одно из главных зимних спортивных событий года объединяет вокруг себя спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. В этом году в Чувашии юбилейная 40-я «Лыжня России» пройдет 12 февраля, сообщили в Минспорте Чувашии.

На старт соревнований выйдут любители здорового образа жизни во всех 26 муниципалитетах Чувашии. Главной площадкой проведения гонки в нашей республике станет трасса спортшколы олимпийского резерва № 2, расположенная в Чебоксарах по адресу: улица Пристанционная, 10а.

В этом году регистрация участников на центральный старт пройдет в онлайн-формате на цифровой платформе LSport. Подать заявку можно до 11 февраля, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

На старт «Лыжни России» выйдут юноши и девушки 2004 года и моложе, мужчины и женщины 2003 года и старше — для них подготовят дистанции 5 и 10 км соответственно. Предусмотрен также забег руководителей на 2 км.

Важные условия для участия в стартах — наличие сертификата о вакцинации либо документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до начала соревнований, а также медицинский допуск, оформленный в лицензированной медорганизации. Любители спорта с личной подписью в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, не будут допускаться к соревнованиям.