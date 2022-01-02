Спасатели подвели итоги прошедшего года и поставили задачи на год наступивший

На днях состоялся учебно-методический сбор, на котором были подведены итоги работы территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Чувашской Республике. На этой встрече не только было дано итоговое резюме действиям экстренных служб за прошедший год, но и поставлены задачи на год наступивший.

Открыл совещание Глава республики Олег Николаев. «Функционирование региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций складывается из нескольких направлений. Они должны четко координироваться и обеспечивать безопасность граждан при любых чрезвычайных ситуациях через оперативное реагирование», — сказал руководитель региона.

Олег Николаев напомнил, что вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций всегда находятся в центре внимания правительства Чувашии. Во многом именно четкое взаимодействие органов государственной власти всех уровней и эффективная работа по реализации предупредительно-защитных мер, мониторингу окружающей среды и производственной сферы позволили не допустить в республике в 2021 году крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Чувашии Валерия Зеленина, все функциональные и территориальные подсистемы РСЧС республики функционируют в штатном режиме и выполняют возложенные на них задачи. «Показатели совместной профессиональной деятельности положительные: снижено число пожаров, количество чрезвычайных ситуаций остается на низком уровне, повышено качество реагирования на ДТП, а также эффективность оказания помощи и поддержки населению», — отметил Валерий Зеленин.

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов подчеркнул, что наш регион имеет наименьший, то есть лучший, коэффициент по количеству пожаров из расчета на 100 тысяч населения в ПФО.

За последние годы в республике наметилась устойчивая тенденция снижения несчастных случаев на водоемах. Но в 2021 году из-за аномально жаркой погоды и длительного купального сезона не удалось достичь прогнозных индикаторов, в итоге — 39 утонувших. Основной причиной гибели людей являлось купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати До официального открытия сбора на площади перед зданием правительства состоялся строевой смотр техники, находящейся на вооружении аварийно-спасательных служб. Специалисты представили основные виды техники, которую можно использовать при оказании помощи людям. А в фойе третьего этажа Дома правительства была продемонстрирована выставочная экспозиция, где были показаны средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарных.

Если говорить о материально-технической оснащенности пожарных и спасателей Чувашии, то здесь мы одни из первых в ПФО. На эти цели с 2017 по 2021 год из республиканского бюджета выделено более 300 млн рублей. Только пожарных автоцистерн и автоцистерн с пожарной лестницей на базе автомобилей «Урал» и КамАЗ закуплено 24 единицы, а снятые с боевого дежурства маломощные автоцистерны переданы добровольным пожарным командам в сельской местности.

Олег Николаев подчеркнул, что жизнь с каждым годом ставит все более сложные задачи по обеспечению безопасности населения от угроз различного характера. «Мы не должны успокаиваться, а критически относиться к проделанной работе, искать новые возможности и резервы для ее улучшения. Необходимо выполнить все предусмотренные мероприятия. За счет этого добиться улучшения показателей. Нас не может удовлетворить, когда мы фиксируем смертельные случаи и потерю имущества», — отметил Глава республики.

В этой связи в 2022 году должна получить свое дальнейшее развитие региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Суть преобразований заключается в переходе ее с аналоговой на цифровую архитектуру. Также в ближайшей перспективе — обновление Системы-112. Будет внедрено программное приложение для мобильных устройств, позволяющее сообщать о происшествиях посредством направления видеосообщений либо печатного текста без непосредственного звонка оператору.

Между прочим Приказом временно исполняющего обязанности министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Глава Чувашской Республики Олег Николаев награжден медалью «За содружество во имя спасения».

Конечно, не обошлось и без приятных моментов. По итогам работы в 2021 году руководителям лучших муниципальных районов и городских округов, отличившимся организациям были вручены Почетные грамоты Главы республики и Госсовета Чувашии.

Среди награжденных и лучший добровольный пожарный страны Александр Шлифанов из села Ходары Шумерлинского района, о котором уже писала наша газета. Ему вручили кубок и диплом. Победа во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда» сделала его известным на всю Чувашию и наверняка поспособствовала популяризации пожарного добровольчества среди населения.

Один из тех, кто был отмечен Почетной грамотой, — начальник спасательного отряда республиканской поисково-спасательной службы Евгений Лукшин. По его словам, неважно, за что дается награда — по итогу работы за год или за отдельно взятый случай. «Наша работа в основном ведется на водных объектах, при дорожно-транспортных происшествиях и при завалах. Нельзя предугадать, что может случиться в ближайшие дни, поэтому мы ежечасно готовы выполнять свой долг», — отметил спасатель.