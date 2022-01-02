У «богатырей» — новый старый тренер

До победы не хватило двух секунд…

Хоккейный клуб «Чебоксары» на родном льду сыграл первые игры в 2022 году в первенстве ВХЛ против команды «Динамо-Алтай». В перерыве на новогодние праздники в стане «богатырей» произошло очень много изменений.

После неудачного выезда в Барнаул в конце минувшего года, в котором чебоксарцы за четыре матча не набрали ни одного очка, в команде последовали серьезные кадровые перестановки. Главный тренер нашей дружины Владимир Орлов был отправлен в отставку, а на его место пришел хорошо знакомый любителям чувашского хоккея Сергей Нуржанов, который в свое первое пришествие с «богатырями» дважды завоевывал медали первенства ВХЛ, добиваясь самых успешных результатов в истории «Чебоксар». Также изменения затронули и состав команды — семь хоккеистов покинули коллектив, а на их замену были подписаны новые игроки. Ввиду сложившейся ситуации домашние матчи с лидером регулярного чемпионата не сулили легкой прогулки.

В дебюте первого матча нашим ребятам пришлось очень тяжело — невероятные по красоте спасения новичка «богатырей» вратаря Артура Мисбахова сопровождались облегченными вздохами зрителей с трибун. Но так долго продолжаться не могло. Правда, на первую шайбу гостей у хозяев быстро нашелся ответ в виде броска Георгия Тукаева, однако в дальнейшем «динамовцы» контролировали ход встречи и довели ее до победы со счетом 4:1.

СЕРГЕЙ НУРЖАНОВ,

главный тренер ХК «Чебоксары»: «Хорошие игры для нас получились. Накал матчей соответствовал плей-офф, соперник был очень сильным. Тяжело найти хороших игроков по ходу сезона, еще сложнее, чтобы они вошли в команду. Что-то получается, что-то нет, пытаемся по ходу изменить тренировочный процесс. Время для экспериментов еще есть, хоть и не так много, как нам хотелось бы».

После будничной первой игры коллективы будто сговорились и выдали по-настоящему огненную вторую встречу, которая изобиловала всем — количеством шайб, интригой и драматургией до конца матча. Но обо всем по порядку.

В начале игры подопечные Сергея Нуржанова организовали штурм ворот, который ни к чему не привел, а вот гости с Алтая воспользовались возможностью и реализовали большинство. Главные события встречи начали разворачиваться со второго периода. «Богатыри», рассекая по льду, с горящими глазами устремились к воротам соперника, но… Снова пропустили шайбу. Тут уже болельщики включились по полной — люди на трибунах хором скандировали: «Че-бокса-ры! Че-бокса-ры!» Своих партнеров по команде поддерживал наш голкипер Станислав Жучин, игравший на воротах. После обидно нереализованных моментов Станислав вскидывал руки вверх и наверняка думал про себя: «Когда же мы забьем?»

В итоге мольбы были услышаны и «богатыри» все же начали реализовывать свои моменты — до конца второй двадцатиминутки Максим Приступлюк, Михаил Матвейков, Сергей Иванов и Егор Парфенов вывели чебоксарцев вперед! Также во втором периоде команды решили было выявить сильнейших «боксеров» в кулачных боях, но арбитры быстро пресекли драку.

В третьей двадцатиминутке голевое пиршество продолжилось — гости быстро отыгрались, но в середине отрезка Максим Приступлюк оформил дубль за 7 минут до конца матча. Казалось, вот прямая дорога к победе, но в следующей атаке «динамовцы» снова сократили разрыв…

За две минуты до конца встречи у гостей удалили игрока. «Богатыри» могли спокойно довести дело до победного конца, но ошибками нашей защиты воспользовались гости с Алтая и за две секунды до финального свистка арбитра сравняли счет.

На протяжении практически всей дополнительной пятиминутки из-за удалений у «динамовцев» чебоксарцы играли в большинстве, но реализовать лишнего не удалось. А в послематчевых бросках удачливее оказались хоккеисты «Динамо-Алтая», одержавшие победу со счетом 6:5.

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