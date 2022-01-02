Фотография чувашской вышивальщицы победила в конкурсе «Самобытная Россия»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В аннотации к этой фотографии, размещенной на сайте конкурса, сообщается и о том, что в республике учрежден отдельный праздник, День чувашской вышивки, — по Указу Главы Чувашии он отмечается 26 ноября. Фото cap.ru

Работа ведущего постоянных рубрик в газете «Советская Чувашия», известного в республике журналиста и фотографа Александра Вражкина признана лучшей в конкурсе «Самобытная Россия».
В рамках конкурса, организованного Гильдией межэтнической журналистики, проходило интернет–голосование: жители страны сами выбирали лучший снимок. И в этом народном рейтинге первое место занял фотопортрет мастерицы народных художественных промыслов Чувашии Любови Вазюковой «Золотые руки вышивальщицы».
Напомним, что в начале января Глава республики Олег Николаев поддержал фотографа из Чувашии, отдав свой голос за снимок народной мастерицы. Активно включились в голосование и женсовет республики, и многие жители Чувашии. Голосовали честно и по правилам, снимок вышивальщицы Вазюковой набрал в итоге 58420 голосов. Была, кстати, другая фотография, у которой лайков оказалось больше. Но после проверки на «накрутки» и удаления подозрительных голосов жюри признало победителем именно работу из Чувашии.
«Не так давно занимаюсь фотоделом, чуть больше десяти лет, — говорит Александр Вражкин. — Участвовал и занимал призовые места в основном в конкурсах городского и республиканского масштаба. А тут — такой серьезный всероссийский конкурс, несколько сотен участников, как любителей, так и профессионалов. И я, и Любовь Степановна Вазюкова очень рады, что по итогам народного голосования именно эта фотография была признана лучшей. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал эту конкурсную работу. Отмечу еще — уникальную чувашскую вышивку, гордость и визитную карточку нашей республики, хорошо знают по всей России. И эта известность тоже сработала на победу».

Опубликовано: 12 января 2022 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.