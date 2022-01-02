Фотография чувашской вышивальщицы победила в конкурсе «Самобытная Россия»

Работа ведущего постоянных рубрик в газете «Советская Чувашия», известного в республике журналиста и фотографа Александра Вражкина признана лучшей в конкурсе «Самобытная Россия».

В рамках конкурса, организованного Гильдией межэтнической журналистики, проходило интернет–голосование: жители страны сами выбирали лучший снимок. И в этом народном рейтинге первое место занял фотопортрет мастерицы народных художественных промыслов Чувашии Любови Вазюковой «Золотые руки вышивальщицы».

Напомним, что в начале января Глава республики Олег Николаев поддержал фотографа из Чувашии, отдав свой голос за снимок народной мастерицы. Активно включились в голосование и женсовет республики, и многие жители Чувашии. Голосовали честно и по правилам, снимок вышивальщицы Вазюковой набрал в итоге 58420 голосов. Была, кстати, другая фотография, у которой лайков оказалось больше. Но после проверки на «накрутки» и удаления подозрительных голосов жюри признало победителем именно работу из Чувашии.

«Не так давно занимаюсь фотоделом, чуть больше десяти лет, — говорит Александр Вражкин. — Участвовал и занимал призовые места в основном в конкурсах городского и республиканского масштаба. А тут — такой серьезный всероссийский конкурс, несколько сотен участников, как любителей, так и профессионалов. И я, и Любовь Степановна Вазюкова очень рады, что по итогам народного голосования именно эта фотография была признана лучшей. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал эту конкурсную работу. Отмечу еще — уникальную чувашскую вышивку, гордость и визитную карточку нашей республики, хорошо знают по всей России. И эта известность тоже сработала на победу».