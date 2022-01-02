В Чувашии полицейские изъяли контрафактное моторное масло и аккумуляторы

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В среду вечером на официальном сайте МВД России появилась информация о том, что двое злоумышленников завозили в Чувашию дешевое моторное масло, переливали его в емкости с наклейками известных марок и под видом оригинальной продукции реализовывали автолюбителям через сеть торговых точек. Кроме того, за фирменный товар выдавались аккумуляторы неизвестных производителей.

«В помещениях магазинов, а также по ряду других адресов в нескольких городах сотрудниками республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при участии Росгвардии изъято свыше 17 тонн моторного масла в бочках, более 50 аккумуляторных батарей и бухгалтерская документация», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СУ МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Опубликовано: 6 января 2022 г.


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