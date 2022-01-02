Дед Мороз и Снегурочка бесплатно катали жителей Новочебоксарска на троллейбусе

Сегодня пассажиры праздничного троллейбуса №54 с 10.00 до 13.00 имели возможность бесплатно проехать по самому популярному маршруту Новочебоксарска. Детей и взрослых развлекали Дед Мороз и Снегурочка. Жители охотно рассказывали им стихи, отгадывали загадки и получали взамен сладости. Пассажиры сказочного троллейбуса были приятно удивленны и не скрывали радости, как от бесплатного проезда, так и от участия в этой праздничной акции, которая, кстати, проходит уже второй раз. Как рассказал один из пассажиров, Сергей Егоров, об акции он узнал из социальных сетей и поблагодарил организаторов за сказочную атмосферу и праздничное настроение. Акция прошла с соблюдением всех эпидемиологических норм и правил. Салон троллейбуса обрабатывался специальными средствами во время технических остановок.