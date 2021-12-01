С наградой!

За вклад в развитие Чувашии

Указом Главы Чувашии от 20 декабря 17 жителей республики отмечены государственными наградами.

За заслуги перед Чувашской Республикой и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Александров Вячеслав Николаевич — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики;

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Сандалов Сергей Иванович — заместитель генерального директора по резинотехническому производству АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»;

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Густов Сергей Вадимович — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-Петербург, Иванов Геннадий Анатольевич — генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр», г. Чебоксары, Иванов Дмитрий Геннадьевич — заместитель генерального директора — директор филиала АО «Россети Волга» — «Чувашэнерго», Кондратьева Юлия Федотовна — машинист шприц-машины участка изготовления формовых РТИ, неформовых РТИ, техпластины и рукавов производства резинотехнических изделий АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева».

За вклад в развитие изобразительного искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетное звание «Народный художник Чувашской Республики» присвоено Брындину Анатолию Константиновичу — члену Союза художников России.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Митиной Карине Александровне — руководителю — главному эксперту по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Димитриевой Елене Ивановне — старшей медицинской сестре отделения лучевой диагностики Городского клинического центра, г. Чебоксары.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Гущину Валентину Александровичу — художнику по свету Дворца культуры «Химик» г. Новочебоксарска, Лучину Юрию Петровичу — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 3, Новиковой Галине Валерьевне — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Алексееву Вадиму Александровичу — начальнику производственно-диспетчерского бюро сборочного цеха ООО «Производственная компания «Промтрактор», г. Чебоксары, Кузьмину Александру Николаевичу — руководителю департамента сборочного производства и тестирования ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», г. Чебоксары.

За заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» присвоено Кильнесову Вячеславу Михайловичу — старшему преподавателю Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Смирновой Ольге Владиславовне — заместителю министра физической культуры и спорта Чувашской Республики — начальнику финансово-экономического отдела.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Бандурина Ольга Валентиновна — заместитель начальника финансового отдела Ядринской районной администрации.

Указом Главы Чувашии от 23 декабря государственных наград удостоены еще 18 жителей Чувашии.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Осеев Юрий Викторович — заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Чебоксарский речной порт», Терентьева Зоя Васильевна — старший мастер участка изготовления формовых РТИ, неформовых РТИ, техпластины и рукавов производства резинотехнических изделий АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Федотов Вячеслав Георгиевич — механик автотранспортного цеха МУП «Теплосеть» города Чебоксары.

За заслуги в области здравоохранения, культуры, промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Васильевой Эльвире Николаевне — заведующей акушерским отделением — врачу-акушеру-гинекологу Городской клинической больницы № 1», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Дилек Вере Васильевне — заведующей информационно-аналитическим отделом Республиканского центра народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей», Ивановой Лилии Михайловне — учителю Новочурашевской средней школы Ибресинского района, Романовой Наталии Ивановне — режиссеру народного театра Центра развития культуры Ибресинского района, Яруткиной Елене Васильевне — балетмейстеру народного ансамбля бального танца «Дуэт» Дворца культуры «Салют», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Алендееву Геннадию Леонидовичу — ведущему специалисту отдела материальных ресурсов АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель», Васильеву Вячеславу Валериановичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по обслуживанию и ремонту технологического оборудования № 1 службы по ремонту технологического оборудования ООО «Производственная компания «Промтрактор», г. Чебоксары, Герасимову Николаю Анатолиевичу — прессовщику-вулканизаторщику участка изготовления формовых РТИ, неформовых РТИ, техпластины и рукавов производства резинотехнических изделий АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Кириллову Альберту Александровичу — прессовщику на горячей штамповке отделения ТВЧ термического участка механосварочного цеха ООО «Производственная компания «Промтрактор», Малининой Нине Михайловне — инженеру-технологу научно-технического центра АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель», Мухамадиевой Галине Васильевне — заместителю начальника отдела главного сварщика управления главного технолога службы технического директора ООО «Производственная компания «Промтрактор», Степанову Игорю Юрьевичу — начальнику производства реле и электроустановочных изделий ООО «ВНИИР-Промэлектро», г. Чебоксары, Сударкину Юрию Ивановичу — заместителю начальника службы инструментального обеспечения ООО «Производственная компания «Промтрактор», Чернову Альберту Альбертовичу — оператору автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок участка газовой резки прессово-сварочного цеха ООО «Производственная компания «Промтрактор».

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Абрамова Раиса Васильевна — главный специалист-эксперт отдела учета и распределения жилья администрации Калининского района города Чебоксары.