Театр танца «Атмосфера» стал лауреатом V всероссийского фестиваля-конкурса «От Волги до Енисея»

Конкурс этот прошел в минувшие выходные в Казани при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Участие в нем приняли детские и юношеские художественные коллективы, солисты вокального, хореографического, циркового жанров, детские театры моды из разных уголков России. Новочебоксарскую школу искусств в Казани представляли три группы театра танца, руководит которым Елена Христова. Пять танцевальных номеров «Атмосферы» были высоко оценены жюри — юные артисты стали лауреатами I, II и III степеней в разных номинациях. Кроме того, театр танца стал победителем II Ежегодной премии «Коллектив года» и получил сертификат на 3 тысячи рублей.
Опубликовано: 22 декабря 2021 г.
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