Лучшая няня России живет в Шумерле

Воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка» города Шумерли Наталья Разгудаева завоевала Гран-при Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России». В нашей стране конкурс прошел впервые, его организовали Общественная палата России и межрегиональная благотворительная общественная организация «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ». Заявки на участие в соревновании подали 142 няни и воспитателя из 14 регионов. А на финал в Москву, который состоялся в прошлый четверг, пригласили 17 победительниц региональных этапов, в том числе и шумерлинку. «Мэри Поппинс» из разных уголков страны показывали свое мастерство в творческих конкурсах, демонстрировали навыки оказания первой помощи, рассказывали сказки… Никто из дошкольных работников не остался без награды — победителей определили в нескольких номинациях. Как пишет шумерлинская газета «Вперед», в профессии Наталья Разгудаева — шесть лет. Сначала она отучилась на повара, потом на швею, а после выхода из декрета решила связать свою жизнь с воспитанием малышей.