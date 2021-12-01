Чувашский музей включен в путеводитель

О знаменитых земляках и народной вышивке

Ленинградскую область по праву можно считать многонациональной. По последним данным, более 140 национальностей проживает на этой территории.

Недавно Дом дружбы Ленинградской области выпустил в свет путеводитель по интерактивным музеям национальных культур «Музей — хранитель национальной культуры». Сборник включает в себя описания 15 интерактивных музеев национальных культур, среди которых музей и чувашской культуры. Над путеводителем сотрудники Дома дружбы работали вместе с руководителями национально-культурных объединений и ответственными за работу музея и его экспозицию.

Надо сказать, что с уникальным проектом музейного многонационального пространства Дома дружбы Ленинградской области хотят познакомиться во многих регионах России. Как говорит заместитель директора по межнациональным отношениям Елена Ермолина, коллеги просят их поделиться опытом создания музеев совместно с общественными национальными организациями. И изданный путеводитель будет тут в помощь.

Включенный в путеводитель интерактивный музей чувашской культуры «Чӑваш тӗнчи» (Чувашский мир) был открыт 29 января 2018 года во время проведения Дней чувашской культуры в Ленинградской области. Главная его цель — сохранение этнокультурных ценностей чувашского народа и популяризация чувашской культуры. Коллекция музейных экспонатов постоянно пополняется новыми предметами — их передают в дар чувашские мастера и жители республики, посещающие музей во время проведения праздничных мероприятий. Своими подарками пополнили коллекцию музея представители нескольких регионов России и Эстонии.

Сейчас в музее представлены чувашская вышивка, национальные костюмы и головные уборы, музыкальные инструменты… Часть экспозиции посвящена знаменитым землякам — зодчему Петру Егорову, китаеведу Никите Бичурину, летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Андрияну Николаеву, а также чувашам— Героям Советского Союза, совершившим подвиг на ленинградской земле — уроженцу Козловского района Сергею Бутякову и родившемуся в Ульяновской области Виктору Ерменееву.

В рамках реализации проекта «Чувашскую культуру — в каждый район» интерактивный музей чувашской культуры «Чӑваш тӗнчи» уже был представлен в 6 районах Ленинградской области и 8 муниципальных районах Санкт-Петербурга.