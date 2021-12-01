В Новочебоксарск возвращается большое кино

Новый цифровой кинозал во Дворце культуры «Химик» появится в городе благодаря региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». По словам директора ДК Вячеслава Фошина, на обустройство кинозала «Химик» получил от Фонда кино 5 млн рублей. Средства потратили на закупку, транспортировку и установку современного оборудования. Более 4 млн рублей выделила республика, чтобы отремонтировать зал и сделать его комфортным для посетителей. Теперь в нем можно не только смотреть фильмы, но и проводить концерты и семинары. В зале 74 места, но по необходимости их количество можно увеличить. В администрации Новочебоксарска сообщили, что кинозал будет работать каждый день, кроме понедельника. И добавили, что на сегодня это пока единственное место в городе, где можно посмотреть большое кино.