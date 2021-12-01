В Чувашии площадь высаженных лесов в два раза превысила площадь вырубленных и погибших

В Чувашии показатель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2021 году будет перевыполнен в два раза.

В нынешнем году финансирование мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» составило более 58 миллионов рублей. Для оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой приобретены тракторы, бороны и кусторезы, а также мечи Колесова — это специальная лопата для посадки саженцев деревьев. Заготовлены (в запас) семена мелкохвойных лесных растений в общей массе 24,6 килограмма.

А региональные лесничества пополняются техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Приобретены девять автомобилей на базе полноприводного шасси ГАЗ «Садко Некст», седельный тягач «Урал», плуг тракторный лесной комбинированный навесной, автобус на базе ГАЗель Некст. До конца года планируется закупить рукава пожарные напорные — 60 единиц.

«Новая техника будет использована для противопожарного обустройства лесов, а также в целях своевременного и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и угрозы возгораний, — отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. — Данные приобретения позволят не только своевременно тушить лесные пожары, но и снизить риск их возникновения».

В министерстве напомнили: по итогам 2020 года Чувашия вошла в число 13 регионов страны, добившихся увеличения лесистости своих территорий за счет искусственного лесовосстановления и мер по содействию естественному возобновлению леса.

Еще одна приятная новость: в распоряжение государственных лесных инспекторов казенного учреждения «Лесная охрана» поступили четыре новых лесопатрульных автомобиля. Они приобретены на средства федерального бюджета, выделенные на осуществление полномочий в области лесных отношений. Автомобили предназначены для наземного патрулирования лесов и своевременного выявления и пресечения нарушений в рамках государственного лесного контроля. Патрульные машины планируют отправить в Алатырское, Ибресинское, Канашское и Опытное подразделения.