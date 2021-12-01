ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ

министр природных ресурсов и экологии Чувашии

«Глава Чувашской Республики Олег Николаев не раз отмечал важность выполнения задач, обозначенных в региональном проекте «Сохранение лесов». Благодаря реализации этого проекта и другим лесовосстановительным мероприятиям ключевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в республике перевыполнен в два раза. В 2021 году он составит 162,7 процента при плане 81,4 процента».