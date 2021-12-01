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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ
министр природных ресурсов и экологии Чувашии

«Глава Чувашской Республики Олег Николаев не раз отмечал важность выполнения задач, обозначенных в региональном проекте «Сохранение лесов». Благодаря реализации этого проекта и другим лесовосстановительным мероприятиям ключевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в республике перевыполнен в два раза. В 2021 году он составит 162,7 процента при плане 81,4 процента».

Опубликовано: 14 декабря 2021 г.


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