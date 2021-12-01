В республике выйдет библиографическая серия книг «Выдающиеся люди Чувашии»

Указ об ее издании подписал вчера Глава Чувашии Олег Николаев. Новая книжная серия увидит свет в следующем году и будет посвящена известным землякам, добившимся значительных успехов на российском и мировом уровне. Героями ее станут легендарный космонавт Андриян Николаев, балерина Надежда Павлова, художник Николай Карачарсков, живописец Анатолий Миттов, организатор сельскохозяйственного производства Аркадий Айдак и другие знаменитые уроженцы республики. Новый книжный цикл станет продолжением библиографических серий «Замечательные люди Чувашии» и «Библиотека Президента Чувашской Республики».