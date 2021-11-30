Совершивший ДТП водитель оказался незаконным мигрантом

Вечером 23 ноября в полицию поступило сообщение о ДТП в центре Алатыря. Проезжавший водитель «Рено» по касательной задел «ГАЗель». Управлявший легковушкой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что было зафиксировано соответствующими приборами.

Сначала водитель пытался убедить сотрудников ГИБДД, что не он был за рулем иномарки, потом стал «темнить» с паспортными данными, и в итоге для разбирательства был доставлен в отдел полиции. Там выяснилось, что это не просто нарушитель правил в области безопасности дорожного движения, но и нарушитель границы.

Гражданин одной из стран СНГ пребывал в нашей стране незаконно. Два года назад 40-летний мужчина был осужден в Тверской области за преступление против личности и, с учетом предыдущей судимости за кражу, на год отправлен в колонию строгого режима. После этого дальнейшее пребывание иностранца в Российской Федерации было признано нежелательным, принято решение о его депортации и запрете на въезд в страну до 2025 года.

Но едва выдержав на родине месяц, мигрант снова вернулся в Россию, нелегально миновав Государственную границу. По меньшей мере это осознанное нарушение режима пребывания, которое в соответствии со статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет штраф от двух до пяти тысяч с административным выдворением за пределы. России. Но проверка в случае с нашим незваным гостем из ближнего зарубежья еще не завершена, для него все может закончиться даже уголовной ответственностью за незаконное пересечение Государственной границы. На время разбирательства нелегал помещен в центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашии.