Пока «богатыри» в Красноярске без набранных очков

«Напривозили» себе проблем…

Хоккейный клуб «Чебоксары» после практически месячного перерыва в играх в рамках первенства ВХЛ приехал в гости к команде «Красноярские рыси». У коллектива из столицы Чувашии была хорошая возможность прервать серию из пяти матчей без побед. При этом первые две встречи оставили очень много вопросов к состоянию команды…

«Богатыри» в отсутствие игр в первенстве ВХЛ не сидели дома без дела — подопечные Владимира Орлова усиленно тренировались и готовились к противостоянию с «Красноярскими рысями». Также чебоксарцам в рамках подготовительного процесса на родном льду удалось провести две товарищеские игры с командой «Феникс» из Республики Татарстан, которая в следующем сезоне планирует подать заявку на первенство ВХЛ. В данных матчах результат не стоял во главе угла — важно было оценить потенциальных новичков «богатырей», которых пригласили показать себя. Хоть чебоксарцы в упорной борьбе выиграли обе встречи, но на выезд в Красноярск наши хоккеисты отправились «старой гвардией»…

На трибунах «Платинум арены» хоккеистов из города на берегах Енисея поддерживало очень мало зрителей, и это объяснимо — взор хоккейных болельщиков в Красноярске направлен на другую местную команду — «Сокол», — которая старается себя проявить на чемпионате ВХЛ. «Богатырей» не волновало отсутствие зрителей на трибунах — для подопечных Владимира Орлова важно было увезти как можно больше очков из Красноярска.

К сожалению, стартовый период первой встречи сложился не в пользу чебоксарцев. Конечно, наши хоккеисты старались, буквально вгрызаясь в соперника, но это не привело к желаемому результату. А «рыси» обеспечили себе преимущество в три шайбы по итогам 20 минут встречи. Но матч не окончен, пока не прозвучал финальный свисток, и во втором периоде сюжет встречи резко изменился. Сначала после точного паса защитника «богатырей» Ивана Красноперова нападающий Сергей Иванов убойным броском вогнал шайбу под перекладину ворот красноярцев, а ближе к концу двадцатиминутки защитник Роман Солдатов сильным щелчком сократил отставание до минимума. Тут уже можно было и об очках в турнирную таблицу задуматься.

В начале третьего периода, выдержав натиск красноярцев при игре в меньшинстве, «богатыри» усилиями Ивана Меркулова в контратаке сравняли счет! Но тут «рыси» снова проснулись и забили шайбу. И как ни старались чебоксарцы, отыграться не смогли. А красноярцы отметились еще раз шайбой в пустые ворота, и в итоге матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Красноярских рысей».

На следующей день прошел второй матч серии. Немногочисленные зрители на трибунах в Красноярске голевой феерии на площадке не увидели. За первые 15 минут «рыси» дважды поразили ворота чебоксарцев, а «богатыри» в конце первой двадцатиминутки ответили только шайбой Максима Приступлюка. В итоге — победа красноярцев 2:1.

«В обоих матчах мы уступили из-за своих ошибок: так скажем, «привозим» шайбы сами себе. Но это не умаляет того факта, что соперник серьезно подготовился к матчам с нами, — подчеркнул главный тренер «Чебоксар» Владимир Орлов на пресс-конференции после двух матчей. — Уже седьмой матч мы допускаем осечки, которые допускать нельзя. Пока мы не можем выбраться из этого положения. Конечно, мы будем стараться и попытаемся выползти из этой ситуации. Но пока получается тяжело…»