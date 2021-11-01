Чувашия к декабрю перевыполнила годовой план экспорта на 25%

По данным федеральной таможенной службы, на 21 ноября объем экспорта продукции АПК Чувашии достиг 39 млн долларов США. Годовой план отгрузки за рубеж перевыполнен на 25,4%.

По данным Минсельхоза, в структуре экспорта 81% занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В том числе на 8,6 тыс. долларов отправлено масложировой продукции, более чем на 355 тыс. — зерновой. За 2 млн долларов перевалил объем мясной и молочной продукции. В пятерку основных стран-импортеров входят Китай, Беларусь, Германия, Польша и Украина.