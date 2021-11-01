Шартан — в десятке лучших

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шартан «Чувашский» Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза вошел в десятку лучших по итогам Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России — 2021».
Конкурс, организатором которого является Министерство сельского хозяйства России, создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Шартан, уже второй год подряд, был представлен в номинации «На всю страну» и соревновался за право стать лучшим среди брендов, у которых географические указания и наименования, места происхождения зарегистрированы в Государственном реестре географических указаний.
Традиционное чувашское колбасное изделие — шартан — имеет давние кулинарные традиции. Если в старину хозяйки его готовили из баранины, то сейчас используются говядина и свинина местного чувашского производства, а также соль, чеснок, красный и черный перец. Этот деликатес и сейчас является непременным атрибутом праздничных застолий, встречи гостей, приезжающих в Чувашию из других регионов и стран. Многочисленные дипломы всероссийских выставок и конкурсов, в том числе «Золотая осень», — подтверждение высокого качества, безопасности, натуральности продукции, производимой на мясокомбинате.

— Шартан имеет многовековую историю, и для нас важно, работая над расширением линейки продукции, используя современное технологическое оборудование, сохранять народные рецепты, классические технологии, — говорит директор Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза Максим Марышев. — Войти в десятку лучших в стране — достойный результат. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в конкурсе и заверить, что мы и впредь постараемся оправдывать доверие наших покупателей.

Всего в этом году в конкурсе «Вкусы России» приняли участие 720 региональных брендов. Свои голоса за конкурсантов отдали более миллиона интернет-пользователей.

Надежда Антонова
Опубликовано: 24 ноября 2021 г.


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