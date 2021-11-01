Дети войны получат субсидию на газификацию

Вода «поднимается» на республиканский уровень

Ряд полномочий восьми муниципальных образований в сфере водоснабжения и водоотведения передаются Минстрою республики. Проект соответствующего закона принят на вчерашнем заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

В числе таких муниципалитетов Кирское сельское поселение Алатырского района, Вурнарское городское поселение, Шихазанское сельское поселение Канашского района, Порецкое сельское поселение, Цивильское городское поселение, Янтиковское сельское поселение Янтиковского района. А также города Новочебоксарск и Чебоксары.

Как отметил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, данный законопроект регулирует отношения между органами власти республики и местного самоуправления, возникающие в связи с перераспределением ряда полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет, в частности, о передаче таких полномочий, как организация холодного водоснабжения населения, в том числе при невозможности исполнения или отказа организациями водно-коммунального хозяйства от своих обязательств. А также согласование вывода объектов в ремонт и из эксплуатации, утверждение техзаданий на разработку инвестиционных программ, заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных законом.

Тут мы двигаемся в правильном направлении, оценил инициативу Олег Николаев. Этот вопрос, являясь одним из наиболее проблемных на местах, вызывает массу нареканий со стороны населения, не раз обсуждался с участием муниципалитетов. Ведь речь идет об обеспечении качественной питьевой водой и бесперебойного водоотведения. В его решении нужно исходить из того, что оба процесса неотделимы друг от друга. Причем конечным мерилом качества должна быть только вода из-под крана.

На первом этапе предполагается поднять на республиканский уровень «водные» полномочия в муниципалитетах, имеющих наиболее серьезные проблемы с водоснабжением. Для их преодоления требуются солидные инвестиции, и только через единый комплексный подход можно получить максимальный синергетический эффект, рассчитывать на приток вложений. Чтобы обеспечить долгосрочное надежное функционирование систем водоснабжения по доступным для людей тарифам.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Мы последовательно идем по пути оказания адресной господдержки категориям населения, которые в ней нуждаются. В числе таких — дети войны, формы материальной поддержки которых расширяются. На первом этапе им оказывались нефинансовые меры помощи, затем ввели компенсацию за услуги ЖКХ. И вот теперь предоставляется возможность получить субсидии по программе догазификации. Количество семей, имеющих право на такую поддержку, очевидно, может увеличиться. Мы соответствующим образом будем реагировать на это, внося необходимые коррективы в финансирование».

Во исполнение указа Главы республики об оказании отдельным категориям граждан господдержки в газификации индивидуальных жилых домов на заседании принят порядок оказания данной помощи. Как доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, в числе льготников — инвалиды и семьи, имеющие инвалидов, многодетные и малоимущие семьи, ветераны труда. В перечень также включены дети войны.

Предлагается компенсировать частично затраты на приобретение газового котла, газовой плиты с духовым шкафом и газового счетчика. Размер компенсации — не более 20 тыс. рублей на одного заявителя. Прогнозная численность получателей субсидий — порядка 163 человек. Общая сумма расходов из республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» на эти цели составит 3,3 млн рублей.

В минувшем мае были приняты законы о преобразовании Красноармейского и Шумерлинского муниципальных образований в муниципальные округа. Это потребовало внесения поправок в ряд нормативных актов. В том числе в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены дотации на поощрение данной процедуры этим районам, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. И представил проект постановления о методике распределения данных дотаций в 2022 году. Дотации рассчитаны исходя из размера поощрения в сумме 100 тыс. рублей на один населенный пункт. Необходимые средства в полном объеме предусмотрены в проекте бюджета. Использовать деньги округа смогут по своему усмотрению, но в пределах своей компетенции.

На заседании приняты изменения в республиканский закон о ветеринарии, утверждены правила предоставления субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики». Приняты также поправки в ряд действующих правительственных документов.