На конкурс для дошкольников «Открытка для мамы» поступило 250 работ

Слово «мама» и имя Макар начинаются одинаково. Такое открытие сделал четырехлетний дошкольник из Чебоксар и объединил оба этих слова в красочной открытке, посвященной самому главному человеку в жизни.

Рисунок Макара, как и десятки других работ чебоксарских школьников и дошколят, поступил на прошлой неделе на конкурс «Открытка для мамы», организованный Чебоксарским городским отделением Союза женщин Чувашии и управлением образования администрации Чебоксар.

Как сообщили организаторы, всего на конкурс пришло более 250 открыток. Из них члены жюри выбрали самые лучшие, ориентируясь при этом не только на красоту и яркость рисунков, но и на то, чтобы они отвечали заявленной тематике.

Сейчас открытки можно увидеть на портале «Открытый город»: до 25 ноября включительно все желающие могут проголосовать за самую, на их взгляд, достойную работу. А итоги конкурса подведут накануне Дня матери — для авторов открыток кроме трех призовых мест предусмотрен и приз зрительских симпатий.

Кстати

Бесплатные экскурсии по Красной площади и посещение выставки «Вологодские кружева» в Чувашском национальном музее — такой подарок ко Дню матери готовят в столице Чувашии. Экскурсии будут проводиться 28 ноября в 11 и 12 часов для мам и членов семьи (при наличии в паспорте сведений о детях). Обязательны QR-код о прививке, либо отрицательный ПЦР-тест, либо документ о том, что человек переболел COVID-19, либо справка о медотводе от вакцинации. Предварительная запись по телефону 23-20-31.