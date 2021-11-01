На УФНС по Чувашии за год не поступило ни одной жалобы

Накануне профессионального праздника налоговиков в УФНС по Чувашии прошло торжественное собрание.

Говоря о перспективах, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Марина Петрова отметила, что создание условий «незаметного» налогового администрирования сейчас является одной из приоритетных задач, которая поможет упростить жизнь не только рядовым налогоплательщикам, но и бизнесу. Она также сообщила о мерах поддержки бизнеса (предпринимателям Чувашии уже выплачено 200 млн. рублей в виде субсидий) и о том, что несмотря на сложные экономические условия, налоговые органы республики успешно справились с поставленными целями — есть положительная динамика в темпах роста налогов, по основным показателям деятельности УФНС по Чувашии находится в тройке сильнейших в ПФО. А первый заместитель председателя правительства Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков отметил — важным показателем за год является и тот факт, что ни одного устного или письменного обращения в Минфин Чувашии с недовольством или жалобой на налоговую службу не поступало.