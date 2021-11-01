Республика в стежках

Карта может быть политической, физической, топографической и… практически дошитой

Чувашский национальный музей завершает работу над вышитой картой республики. Почти три месяца потребовалось мастерицам, чтобы изготовить свою часть фрагментов. И сейчас в единое полотно их соединяют специалисты фирмы художественных промыслов «Паха тĕрĕ».

Прообразом для творчества послужила первая вышитая карта Чувашской АССР, размером 2,7 х 2,5 м, созданная в 1937 году к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Тогда над этой картой в течение года работали мастерицы альгешевской фабрики «Паха тĕрĕ».

Нынче к созданию вышитой карты приложили руку лучшие вышивальщицы республики. Среди них, кстати, были не только сотрудники музеев, домов культуры и библиотек, но и преподаватели, учителя, студенты и школьники. 26 ноября, в День чувашской вышивки, готовая работа будет презентована на тематическом мероприятии в Театре оперы и балета.

Напомним, в прошлом году Глава Чувашии Олег Николаев выступил с важными для развития народного искусства инициативами — об учреждении Дня чувашской вышивки, о создании Национальной школы чувашской вышивки, о народной акции «Сурпан Пĕрле». Продолжением последней в этом году и стал проект «Вышитая Чувашия».