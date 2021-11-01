Республика в стежках

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Проект «Вышитая Чувашия» музей реализует совместно с вышивальщицами республики и фирмой художественных промыслов «Паха тĕрĕ». Фото cap.ru

Карта может быть политической, физической, топографической и… практически дошитой

Чувашский национальный музей завершает работу над вышитой картой республики. Почти три месяца потребовалось мастерицам, чтобы изготовить свою часть фрагментов. И сейчас в единое полотно их соединяют специалисты фирмы художественных промыслов «Паха тĕрĕ».
Прообразом для творчества послужила первая вышитая карта Чувашской АССР, размером 2,7 х 2,5 м, созданная в 1937 году к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Тогда над этой картой в течение года работали мастерицы альгешевской фабрики «Паха тĕрĕ».
Нынче к созданию вышитой карты приложили руку лучшие вышивальщицы республики. Среди них, кстати, были не только сотрудники музеев, домов культуры и библиотек, но и преподаватели, учителя, студенты и школьники. 26 ноября, в День чувашской вышивки, готовая работа будет презентована на тематическом мероприятии в Театре оперы и балета.
Напомним, в прошлом году Глава Чувашии Олег Николаев выступил с важными для развития народного искусства инициативами — об учреждении Дня чувашской вышивки, о создании Национальной школы чувашской вышивки, о народной акции «Сурпан Пĕрле». Продолжением последней в этом году и стал проект «Вышитая Чувашия».

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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