С наградой!

Медаль Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» II степени
Черкасова Наталия Станиславовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике.
Почетный работник ФНС России
Савинова Светлана Васильевна — начальник отдела ИФНС России по г. Новочебоксарску;
Смирнов Андрей Александрович — заместитель начальника ИФНС России по г. Чебоксары.
Отличник ФНС России
Оков Николай Аркадьевич — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике.
Почетная грамота ФНС России
Андреев Андрей Вячеславович — главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 4 по Чувашской Республике;
Леонтьева Анна Вячеславовна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.
Благодарность руководителя ФНС России
Волкова Людмила Валериановна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары;
Кошкин Николай Рудольфович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;
Петров Сергей Кириллович — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике;
Петрова Ольга Вячеславовна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике.
Кроме того, ряд сотрудников отмечен наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.
Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.