С наградой!

Медаль Федеральной налоговой службы «За безупречную службу» II степени

Черкасова Наталия Станиславовна — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Почетный работник ФНС России

Савинова Светлана Васильевна — начальник отдела ИФНС России по г. Новочебоксарску;

Смирнов Андрей Александрович — заместитель начальника ИФНС России по г. Чебоксары.

Отличник ФНС России

Оков Николай Аркадьевич — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Почетная грамота ФНС России

Андреев Андрей Вячеславович — главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 4 по Чувашской Республике;

Леонтьева Анна Вячеславовна — заместитель начальника отдела УФНС России по Чувашской Республике.

Благодарность руководителя ФНС России

Волкова Людмила Валериановна — начальник отдела ИФНС России по г. Чебоксары;

Кошкин Николай Рудольфович — начальник отдела УФНС России по Чувашской Республике;

Петров Сергей Кириллович — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Чувашской Республике;

Петрова Ольга Вячеславовна — главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Чувашской Республике.

Кроме того, ряд сотрудников отмечен наградами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, главного федерального инспектора по Чувашской Республике и других ведомств.

Поздравляем награжденных с высокой оценкой труда и желаем дальнейших успехов в работе.