Семья Васильевых из Козловки стала победителем конкурса «Семья года»

Хранители врачебных традиций

На этой неделе в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года — 2021». Супруги Васильевы из Чувашии стали победителями в одной из номинаций — «Семья — хранитель традиций». Юрий и Валентина Васильевы проживают в Козловке, в браке уже 32 года. В общей сложности в семейной династии медиков насчитывается 27 врачей. А общий их трудовой стаж составляет 900 лет. Глава семьи Юрий Дементьевич работает врачом-отоларингологом в Козловской центральной районной больнице. По стопам отца пошла и дочь Анастасия — она офтальмохирург в центре «Микрохирургия глаза». Всего в этом году в конкурсе приняли участие свыше 3 тыс. семей из всех регионов страны. В финал вышли 366 семей, 85 из которых смогли стать победителями.