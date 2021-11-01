Семья Васильевых из Козловки стала победителем конкурса «Семья года»

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Хранители врачебных традиций

На этой неделе в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года — 2021». Супруги Васильевы из Чувашии стали победителями в одной из номинаций — «Семья — хранитель традиций». Юрий и Валентина Васильевы проживают в Козловке, в браке уже 32 года. В общей сложности в семейной династии медиков насчитывается 27 врачей. А общий их трудовой стаж составляет 900 лет. Глава семьи Юрий Дементьевич работает врачом-отоларингологом в Козловской центральной районной больнице. По стопам отца пошла и дочь Анастасия — она офтальмохирург в центре «Микрохирургия глаза». Всего в этом году в конкурсе приняли участие свыше 3 тыс. семей из всех регионов страны. В финал вышли 366 семей, 85 из которых смогли стать победителями.

Опубликовано: 17 ноября 2021 г.


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