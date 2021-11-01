Молодые архитекторы поработают над концепцией музея в Байгулово

Мемориал расскажет о подвиге

Вблизи села Байгулово продолжается строительство масштабного мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей». Первый этап работ должен завершиться до новогодних праздников. А уже в 2022 году здесь планируется возвести музей. На днях на место стройки приехали молодые архитекторы, которые будут работать над концепцией этого культурного учреждения.

Если говорить о впечатлениях молодых архитекторов, то, по их словам, больше всего их поразили масштабы сооружения, высота 38 металлических стел на монолитном постаменте. Рядом с ними — металлический шар, который символизирует разделение мира… Чтобы лучше представить себе, каким должен быть музей, специалисты внимательно изучили макет мемориального комплекса.

«Мы приехали с молодыми архитекторами, чтобы понять, чем может привлечь людей будущий мемориальный комплекс. Экспозиция музея очень важна, она должна заставить проезжающих мимо задуматься, вспомнить о подвиге наших предков и получить новые знания», — считает заместитель министра строительства и главный архитектор Чувашии Алена Протасевич.

«Архитекторы приехали, чтобы своими глазами увидеть, что и как здесь делается, внести свои идеи и дополнить то, что уже было разработано ранее, — рассказал заместитель директора Чувашского национального музея по объектам культурного наследия и правовым вопросам Анатолий Григорьев. — По результатам осмотра состоятся общественные обсуждения, мы внесем коррективы и сделаем выводы. Лучшие идеи архитекторов будут востребованы на объекте».

Кстати Музей в Байгулово войдет в структуру Чувашского национального музея.

После обсуждения концепции сооружения непосредственно на строящемся комплексе в Байгулово молодые архитекторы прибыли в Чувашский национальный музей на выставку, посвященную строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Молодым людям было важно проникнуться атмосферой тех лет, по-новому взглянуть на историю республики.

«Здесь становится понятно, насколько важной и тяжелой была работа по строительству оборонительных рубежей. Считаю, что сюда хотя бы раз должен прийти каждый. Я для себя нашла ответы на некоторые вопросы, которые меня всегда интересовали», — сказала выпускница образовательной программы Архитекторы. РФ. Надежда Шмелева.

Экскурсию по экспозиции для молодых архитекторов проводила Людмила Жестянкина, заведующая музея воинской славы, входящего в структуру Чувашского национального музея. «Я думаю, мы достигли взаимопонимания, у них абсолютно точное представление о том, что нужно сделать и как это должно быть представлено аудитории, — поделилась она своим мнением. — Архитекторы ставят правильные задачи как с точки зрения музейного дела, так и принимая во внимание мнение посетителя».