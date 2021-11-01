Редакция «СЧ» проведет «прямую линию» правовой помощи детям

19 ноября с 11 до 12 часов в редакции газеты «Советская Чувашия» состоится «прямая линия» с заместителем начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашской Республике подполковником полиции Наталией Альбертовной Чапуриной. Приурочена она к проведению Всероссийского дня правовой помощи детям.

Жители республики могут задать вопросы, связанные с профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Кроме того, по телефону «прямой линии» можно сообщать о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию своих детей, вовлечении несовершеннолетних в совершение противозаконных деяний, в том числе употребление спиртными напитками и так далее.

Номер телефона «прямой линии»: 27-52-11 (8-937-959-52-11)