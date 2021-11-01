Чувашские мелодии звучат в Прибайкалье уже полвека

Народ ста тысяч песен

Ансамбль «Йӑмра» из чувашского села Новолетники Зиминского района Иркутской области отметил полувековой юбилей. Ни один праздник в селе, районе, области, говорят любители народной песни, не проходит без его участия.

Берегут народные традиции

Село Новолетники на высоком берегу сибирской речки Оки (приток Ангары) появилось в эпоху Столыпинской аграрной реформы. История сохранила имя первого переселенца с Поволжья — Иван Спиридонович Спиридонов. Это он в 1907 году срубил первую избу в чистом поле около Оки. И уже через два года в селе насчитывалось более двадцати хозяйств. Все жители были чуваши.

По данным переписи 2010 года, в Новолетниках проживают 403 человека. И только 27% из них чуваши…

Кстати, дом Спиридонова сохранился до сих пор. Стоит в центре села как памятник культуры. «Так же бережно относятся сибирские чуваши к традициям своего народа», — отмечают местные средства массовой информации. В 1966 году при местной школе была открыта этнографическая комната, а в 1997 году — Центр чувашской народной культуры.

Благодаря центру в Новолетниках возродили национальные традиции, праздники народного календаря — такие как Сурхури, Çăварни, Акатуй, Чӳклеме. С 2016 года совместно с национально-культурной автономией чувашей Иркутской области «Юлташ» проводится фестиваль-конкурс чувашской песни «Песня — душа народа».

Сохранить самобытность соплеменников, проживающих в Приангарье, призваны были и коллективы художественной самодеятельности. Не так давно в Новолетниках при Чувашском центре их было три. В детском вокальном ансамбле «Матрешки» самых маленьких школьников учили азам вокала, ставили голос, учили правильно держаться на сцене. После четвертого класса маленькие артисты переходили в подростковый коллектив — детский образцовый чувашский народный ансамбль « Савӑнӑҫ» (Радость). А затем им открывались двери в ансамбль «Йӑмра».

Но к сожалению, рассказала по телефону директор Культурно-досугового центра (клуба по простому) Оксана Шерембеева, детские коллективы распались…

А между тем взрослые новолетниковцы на увлеченность юных соплеменников песенным творчеством возлагали определенные надежды: «Разучивая и исполняя песни на языке пап и мам, молодежь начинала интересоваться и самим языком. Подходили ребята к бабушкам с просьбой обучить их родной речи». Потому и был открыт в Чувашском центре факультатив по изучению чувашского языка. Но и его работу нынче пришлось приостановить — уехала учительница.

По словам Оксаны Викторовны, чувашский язык в селе начинают забывать. На нем сегодня в основном разговаривают пожилые. Молодое поколение, хотя и понимает язык родителей, предпочитает общаться на русском. И единственное, где они еще могут приобщиться к родному языку, это народный фольклор и песни ансамбля «Й ӑ

мра».

Пятьдесят лет — подлинный юбилей

Свою историю народный чувашский ансамбль «Йӑмра» (Ивушка) ведет с 16 октября 1971 года. Коллектив возник с легкой руки учительницы начальных классов Антонины Журавлевой. Родилась она в Чувашии, поэтому хорошо знает традиции родного народа, язык, культуру. В Новолетники Антонина Николаевна попала в 1951 году, после окончания педучилища, по направлению Министерства просвещения РСФСР. Первоклассники, которых взяла на обучение молодая учительница, по-русски говорить совсем не умели, и потому учила она их на двух языках. Ее бывшие ученики и сегодня с улыбкой вспоминают, как учительница растолковывала им русские слова на чувашском…

Первые песни ансамбля были те, что помнила Антонина Николаевна с детства. А новые руководитель ансамбля привозила из Чувашии, куда ездила, пока были живы родители… Так в репертуаре появились старинные народные песни, творения чувашских и русских композиторов и поэтов, элементы обрядов, а также хороводы и игры.

Коллектив часто выступает в населенных пунктах с компактным проживанием соплеменников, становится постоянным участником областных, городских и районных культурно-массовых мероприятий. И где бы ни выступали самодеятельные артисты, везде их принимают тепло. Любителей песни трогает искренность исполнения, национальный колорит, самобытность и оригинальность «Йӑмра». Несколько раз — в 1975–1977 годах — ансамбль бывал и в Чебоксарах, на всероссийских и республиканских фестивалях. В 1992 году коллективу было присвоено звание «Народный».

Антонина Журавлева руководила коллективом на общественных началах 24 года, а затем 14 лет была активной участницей ансамбля. Сегодня «Йӑмра» руководит специалист культурно-досугового центра Александр Николаевич Власко. Он же является и аккомпаниатором коллектива. Поют в ансамбле десять человек в возрасте от 28 до 60 лет — учителя, соцработники, пенсионеры, домохозяйки…

Больших торжеств по случаю полувекового юбилея в условиях пандемии проводить не стали, но без поздравлений и подарков коллектив не остался. Онлайн-концерт для юбиляров устроили чувашские коллективы области — ансамбли «Телей» (поселок Успенский-3) и «ШуČ¸мпи» (Зорюшка) село Масляногорск) Зиминского района, фольклорный ансамбль «Куккук» (деревня Тагна) Заларинского. Не забыло об «Йӑмре» и руководство родного района. Благодарность за многолетнюю деятельность, за верность родной культуре они выразили через инернет-журнал «Глагол. Иркутское обозрение»: «Юбилей ансамбля — это праздник для всех, кто причастен к созданию, развитию и становлению коллектива, и всех поклонников чувашской культуры. Мы уверены, что постоянный творческий поиск коллектива и впредь будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных и песенных традиций чувашского народа».

К слову

Свой юбилей в текущем году отметил еще один сибирский ансамбль с названием «Йӑмра». Правда, ансамбль чувашской песни из села Нижняя Тавда Тюменской области моложе Иркутского — нынче ему исполнилось 25 лет. Нижнетавдинский «Йамра» был создан в 1996 году при районном Доме культуры. Его участниками стали молодые сельские женщины, знающие чувашский язык. В репертуаре — народные и патриотические песни, произведения чувашских и тюменских композиторов-песенников.

На сцену ансамбль впервые вышел в рамках районного песенного фестиваля. Зрителям выступление молодых задорных девчат понравилось и… понеслось. Фестивали «Ивушка» в цвету» (так прозвали ансамбль некоторые его фанаты) покоряли один за другим — Тюменский областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы», Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники Поволжья», национальные праздники во многих уголках юга Тюменской области и других регионов. В 2003 году ансамблю присвоили звание «Народный».