В Шемуршинском районе завершается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта

Возводится он в деревне Старые Чукалы в рамках республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения и открыться должен в конце ноября. В здании уже установлены наружные электросети, канализация, водопровод, проведены все отделочные работы. Сейчас здесь монтируют внутреннее оборудование.

Новый ФАП будет обслуживать жителей Старых Чукал, которые находятся в 35 км от районной больницы. После открытия фельдшерско-акушерского пункта в комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, профилактические и диспансерные осмотры, а также вакцинацию. Также фельдшер ФАПа Евгения Албутова будет оказывать неотложную доврачебную помощь, вести патронаж беременных…

В сельском ФАПе будут созданы все условия для качественной помощи пациентам: продуманная планировка кабинетов, пандус на входе для маломобильных граждан. Местным жителям не придется ехать в райцентр, чтобы сдать анализы: в новом медицинском пункте есть портативные анализаторы для определения уровня сахара в крови и холестерина, гемоглобина крови. И даже ставший незаменимым в ковидные времена пульсоксиметр, который оценивает работу легких, здесь тоже предусмотрен.

Кстати

Как сообщают в Минздраве Чувашии, в этом году в Шемуршинском районе должен открыться еще один ФАП — в деревне Малое Буяново.