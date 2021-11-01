Росреестр напоминает: нет прав на землю и дом — нет догазификации

В июне нынешнего года Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельного участка частных лиц. В Чувашии в филиал Межрегионгаза на середину октября уже поступило 1700 заявок на догазификацию.

Однако Росреестр по Чувашии напоминает: без прав собственника на землю и дом о догазификации можно и не мечтать. Право на подключение по программе газификации имеют около пяти миллионов россиян — это собственники домовладений, проживающие в населенных пунктах с уже имеющейся там газораспределительной инфраструктурой.

Догазификация будет доступна заявителям, использующим голубое топливо только для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на граждан, планирующих пользоваться газом при ведении коммерческой деятельности.

Одним из существенных условий проекта является то, что газовики вправе заключать договоры только с собственниками как на землю, так и на дом. В сельской местности проживает немало людей, которые десятилетиями живут в доме, доставшемся им по наследству. Жить — это не значит документально владеть хозяйством, напомнили в Управлении Росреестра по Чувашии. Если человек принял наследство, но официально не оформил этот факт, не перерегистрировал свое право на земельный участок и дом в Росреестре, то он может остаться без газа.

В управлении рекомендуют пока есть время поднять все документы на недвижимость, которые находятся в вашем распоряжении и удостовериться, что именно вы являетесь полноправным владельцем участка и домовладения, которое намерены газифицировать. Имейте в виду: выписка из похозяйственной книги, распоряжение о предоставлении земельного участка, а также свидетельство о праве на наследство не являются правоподтверждающими документами.

К документам, которые дадут право провести газ, относятся: госакт (распространяется только на земельный участок), свидетельство о праве собственности, выписка из Единого государственного реестра недвижимости.