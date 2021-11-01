В республику поступила крупная партия вакцины

На днях республика получила очередную крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции Спутник V (другое название Гам-Ковид-Вак ) в количестве 53400 доз. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии, в ближайшее время препарат поступит в медучреждения и прививочные пункты. С начала прививочной кампании завершили курс вакцинации свыше 400 тысяч человек, ревакцинацию прошли более 16 тысяч жителей региона. Всего в Чувашию на сегодня доставлено около 535 тыс. доз вакцины от COVID-19.