«Наша задача — выполнить все пожелания избирателей…»

На состоявшемся 28 октября заседании Государственной Думы России был принят в первом чтении проект бюджета страны на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Партия «Единая Россия» работала над этим документом вместе с правительством в рамках так называемых «нулевых чтений» и формирования Народной программы партии — по сути, свода предложений и пожеланий жителей страны в сфере социально-экономической политики. Только в Чувашии свои предложения в Народную программу внесли более 60 тысяч человек. Мы попросили секретаря Чувашского регионального отделения партии Алену Аршинову, члена Комитета Госдумы по образованию и науке, рассказать об «образовательной» части законопроекта.
— Фракция партии «Единая Россия» проголосовала за проект бюджета единогласно. Наша задача — сделать все возможное, чтобы Народная программа, с которой мы шли на выборы этой осенью, была реализована в течение ближайших нескольких лет, а блок «Образование» там достаточно обширный.
Новых школ станет больше
В первую очередь подчеркну, что мы увеличиваем расходы на образование практически на 100 млрд рублей. То есть они должны вырасти примерно на 8%, до 1 трлн 200 млрд рублей. При этом сохраняются все те цели, которые мы ставили перед собой ранее. Например, будем продолжать строить школы и будем делать это еще более высокими темпами — эта статья расходов выросла до 80 млрд, а в последующие годы будет увеличена фактически до 100 млрд рублей. Президентом поставлена задача к 2025 году построить еще 1300 школ и создать более миллиона новых школьных мест. Это достаточно амбициозная цифра. Мы все знаем, какие трудности испытывают педагоги в переполненных школах. Но двухсменный, трехсменный режим, как уже сказал Владимир Путин, недопустим еще и потому, что в школах должны быть созданы условия для дополнительного образования.
Внимание учителям и ученикам
Предусмотрена новая статья в федеральном бюджете — около 67 млрд рублей — на оснащение школ дополнительным оборудованием в рамках программы цифровизации страны. Мы оплачиваем классное руководство, как и ставил задачу Президент, на эти цели также предусмотрено около 70 млрд рублей. И еще около 10 млрд рублей — на оплату кураторства в среднем профессиональном образовании, в колледжах, потому что это те же самые дети.
Продолжаем обеспечивать горячим питанием школьников младших классов — на эти цели у нас также предусмотрено около 62 млрд рублей ежегодно. Я очень рада отметить, что фактически все школы сейчас присоединяются к этой программе, потому что раньше для этого не везде хватало оборудования. Региональные власти сделали все возможное, чтобы практически все школьники были включены в программу.
СПРАВКА «СЧ»
В списке предложений фракции партии «Единая Россия» к проекту постановления о принятии в первом чтении проекта бюджета страны, помимо прочего, рекомендовано обеспечить финансирование безусловного выполнения поручений Президента Российской Федерации по обеспечению бесплатного горячего питания, в том числе обучающихся в начальных классах образовательных организаций Минкультуры России; проведению конкурсов профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций, присуждению премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предусмотрев увеличение числа получателей премий, привлечение общественности и профессионального сообщества, а также их широкое информационное освещение, в том числе информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России»; по учреждению грантов для лучших педагогов в сфере академической музыки.
Кроме того, рекомендовано обеспечить распределение между регионами средств на реализацию программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы, предусмотрев включение в нее в первую очередь сельских школ, а также рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на строительство бассейнов при вузах.
Бюджет будет доработан
Но при этом надо отметить, что в бюджет включены далеко не все статьи, которые мы бы хотели там видеть, поэтому наша задача ко второму чтению его доработать. Мы подняли вопрос о заработных платах учителей. На заседании Комитета по просвещению я также отметила, что мы не увидели в проекте бюджета при первом чтении даже индексации их заработных плат. Понятно, что это региональные, муниципальные полномочия, но есть же федеральные трансферты регионам, которые предусматривают выполнение Указа 597 о доведении уровня заработной платы учителей до уровня средней по экономике региона и воспитателей до уровня средней в сфере общего образования региона. Я считаю, что необходимо предусмотреть, как минимум, индексацию. Более того, Президент ставил задачу пересмотра вообще системы заработных плат в сторону их увеличения. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время мы настоим на этом вопросе и предложим правительству пре-дусмотреть средства при втором чтении.
ЦИФРА
67 млрд рублей заложено в проекте бюджета на капитальный ремонт школ
Кроме того, особое беспокойство у нас вызвало то, что на строительство детских садов выделяется очень мало средств. Наша задача — сохранить эту программу и сделать все возможное, чтобы регионы продолжали получать средства на эти цели, ведь у нас до сих пор переполнены детские сады, а многие мамы, к сожалению, не могут получить туда путевки для своих детей.
В проекте бюджета при первом чтении заложено 67 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Это статья расходов, которая была предусмотрена по инициативе партии «Единая Россия». В Чувашии капитальный ремонт образовательных организаций идет уже год — очень здорово, что теперь и в федеральном бюджете предусмотрены такие большие средства. Они в ближайшее время придут в Чувашскую Республику, чтобы можно было расширить действующую программу и модернизировать абсолютно все нуждающиеся в капитальном ремонте школы.
Игорь Антонов
Один Ответ
03.11.2021г. проведён «субботник» по очистке склона горки от веток, камней, опасной арматуры, мусора. Склон горки находится у реки Волга, на месте снесённого кафе «Фрегат». Данный склон горки лучшее, уникальное и относительно самое безопасное место для катания , в зимнее время, на лыжах, сноуборде, санках и ватрушках. Если бы администрация г.Чебоксары и депутаты решили вопрос с выделением трактора, хотя бы на четыре часа, то склон зимой был бы более длинный и более интересный. Однако у нас, как обычно, чиновники чаще заявляют о том, что прислушиваются к мнению жителей г.Чебоксары, а на деле мало оперативны своевременно принимать решения. Например, своим личным примером, около четырёх лет потребовалось, чтобы убедить администрацию Ленинского района г.Чебоксары регулярно проводить рейды по дворовым территориям, чтобы недостатков было как можно меньше. Результат — в 2021 году руководство администрации Ленинского района г.Чебоксары, вместе с представителями УК почти каждую неделю проводили рейды по дворовым территориям Ленинского района г.Чебоксары, что повлияло положительно на приведение в порядок дворовых территорий. Заканчивается благоприятная погода, чтобы успеть подготовиться к длительной, снежной зиме, в части подготовки лыжных трасс (убрать на территории, где будет лыжня, ветки, камни и т.д.) в парках и т.д., мест для катания на санках и т.д. и т.п. (раз есть в продаже санки и «ватрушки»), что практически осенью никогда не делается и это БОЛЬШОЕ УПУЩЕНИЕ.