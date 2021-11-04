«Наша задача — выполнить все пожелания избирателей…»

На состоявшемся 28 октября заседании Государственной Думы России был принят в первом чтении проект бюджета страны на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Партия «Единая Россия» работала над этим документом вместе с правительством в рамках так называемых «нулевых чтений» и формирования Народной программы партии — по сути, свода предложений и пожеланий жителей страны в сфере социально-экономической политики. Только в Чувашии свои предложения в Народную программу внесли более 60 тысяч человек. Мы попросили секретаря Чувашского регионального отделения партии Алену Аршинову, члена Комитета Госдумы по образованию и науке, рассказать об «образовательной» части законопроекта.

— Фракция партии «Единая Россия» проголосовала за проект бюджета единогласно. Наша задача — сделать все возможное, чтобы Народная программа, с которой мы шли на выборы этой осенью, была реализована в течение ближайших нескольких лет, а блок «Образование» там достаточно обширный.

Новых школ станет больше

В первую очередь подчеркну, что мы увеличиваем расходы на образование практически на 100 млрд рублей. То есть они должны вырасти примерно на 8%, до 1 трлн 200 млрд рублей. При этом сохраняются все те цели, которые мы ставили перед собой ранее. Например, будем продолжать строить школы и будем делать это еще более высокими темпами — эта статья расходов выросла до 80 млрд, а в последующие годы будет увеличена фактически до 100 млрд рублей. Президентом поставлена задача к 2025 году построить еще 1300 школ и создать более миллиона новых школьных мест. Это достаточно амбициозная цифра. Мы все знаем, какие трудности испытывают педагоги в переполненных школах. Но двухсменный, трехсменный режим, как уже сказал Владимир Путин, недопустим еще и потому, что в школах должны быть созданы условия для дополнительного образования.

Внимание учителям и ученикам

Предусмотрена новая статья в федеральном бюджете — около 67 млрд рублей — на оснащение школ дополнительным оборудованием в рамках программы цифровизации страны. Мы оплачиваем классное руководство, как и ставил задачу Президент, на эти цели также предусмотрено около 70 млрд рублей. И еще около 10 млрд рублей — на оплату кураторства в среднем профессиональном образовании, в колледжах, потому что это те же самые дети.

Продолжаем обеспечивать горячим питанием школьников младших классов — на эти цели у нас также предусмотрено около 62 млрд рублей ежегодно. Я очень рада отметить, что фактически все школы сейчас присоединяются к этой программе, потому что раньше для этого не везде хватало оборудования. Региональные власти сделали все возможное, чтобы практически все школьники были включены в программу.

СПРАВКА «СЧ» В списке предложений фракции партии «Единая Россия» к проекту постановления о принятии в первом чтении проекта бюджета страны, помимо прочего, рекомендовано обеспечить финансирование безусловного выполнения поручений Президента Российской Федерации по обеспечению бесплатного горячего питания, в том числе обучающихся в начальных классах образовательных организаций Минкультуры России; проведению конкурсов профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций, присуждению премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предусмотрев увеличение числа получателей премий, привлечение общественности и профессионального сообщества, а также их широкое информационное освещение, в том числе информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России»; по учреждению грантов для лучших педагогов в сфере академической музыки.

Кроме того, рекомендовано обеспечить распределение между регионами средств на реализацию программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы, предусмотрев включение в нее в первую очередь сельских школ, а также рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на строительство бассейнов при вузах.

Бюджет будет доработан

Но при этом надо отметить, что в бюджет включены далеко не все статьи, которые мы бы хотели там видеть, поэтому наша задача ко второму чтению его доработать. Мы подняли вопрос о заработных платах учителей. На заседании Комитета по просвещению я также отметила, что мы не увидели в проекте бюджета при первом чтении даже индексации их заработных плат. Понятно, что это региональные, муниципальные полномочия, но есть же федеральные трансферты регионам, которые предусматривают выполнение Указа 597 о доведении уровня заработной платы учителей до уровня средней по экономике региона и воспитателей до уровня средней в сфере общего образования региона. Я считаю, что необходимо предусмотреть, как минимум, индексацию. Более того, Президент ставил задачу пересмотра вообще системы заработных плат в сторону их увеличения. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время мы настоим на этом вопросе и предложим правительству пре-дусмотреть средства при втором чтении.

ЦИФРА 67 млрд рублей заложено в проекте бюджета на капитальный ремонт школ

Кроме того, особое беспокойство у нас вызвало то, что на строительство детских садов выделяется очень мало средств. Наша задача — сохранить эту программу и сделать все возможное, чтобы регионы продолжали получать средства на эти цели, ведь у нас до сих пор переполнены детские сады, а многие мамы, к сожалению, не могут получить туда путевки для своих детей.

В проекте бюджета при первом чтении заложено 67 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Это статья расходов, которая была предусмотрена по инициативе партии «Единая Россия». В Чувашии капитальный ремонт образовательных организаций идет уже год — очень здорово, что теперь и в федеральном бюджете предусмотрены такие большие средства. Они в ближайшее время придут в Чувашскую Республику, чтобы можно было расширить действующую программу и модернизировать абсолютно все нуждающиеся в капитальном ремонте школы.

Игорь Антонов