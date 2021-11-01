Чувашские хоккеисты не познали вкуса победы…

Хотя и «Чебоксары», и «Сокол» были к ней очень близки

«Богатыри» под руководством Владимира Орлова в родных стенах в рамках первенства ВХЛ сыграли два матча против гостей из команды «Динамо-Алтай». В свою очередь, «Сокол» волею календаря первенства НМХЛ поехал в выездное турне, в котором новочебоксарцы провели встречи против коллективов из Липецка и Рязани.

Интересный тренерский ход и борьба до самого конца

После трех поражений подряд в выездной серии от команды «Челны» подопечные Владимира Орлова хотели реабилитироваться перед родными трибунами. В свою очередь команда «Динамо-Алтай» три недели не играла перед противостоянием в Чебоксарах, и встречи с «богатырями» могли показать готовность барнаульцев к следующим серьезным битвам.

Многие болельщики «Чебоксар» удивились появлению в стартовом составе на первую игру молодого голкипера Александра Козлова. Как оказалось, данному факту нашлось логичное объяснение — Станислав Жучин не мог играть из-за травмы, а Роман Голованов остался в запасе.

Кстати, зрителей на стадион пускали только при предъявлении QR-кода. В стартовом отрезке «богатыри» играли с серьезным преимуществом, но шайба никак не хотела залетать в ворота гостей. Но, как говорится, не забиваешь ты — забьют тебе… В начале второй двадтациминутки динамовцы в меньшинстве вышли вперед, но такая ситуация длилась недолго. В течение пяти минут сначала Кирилл Клопов сравнял цифры на табло, а следом Максим Приступлюк вывел чебоксарцев вперед! Уже и хоккеисты, и зрители на трибунах поверили, что до конца второго периода изменений не произойдет, но тут динамовцы провели атаку и забили гол «в раздевалку»…

В начале заключительной двадцатиминутки Егор Кулаков отличным броском снова вернул лидерство «богатырям» в матче, но за 31 секунду до финальной сирены последний штурм ворот чебоксарцев закончился голом динамовцев — основное время игры завершилось со счетом 3:3… В дополнительной пятиминутке зрители голов не увидели, а в серии послематчевых бросков, реализовав две попытки, удачливее оказались гости.

На следующий день прошел второй матч противостояния. На сей раз «богатыри», благодаря усилиям Кирилла Клопова, повели в счете. Но во время игры у них возникали серьезные проблемы в обороне, которые привели к пропущенной шайбе — динамовцы поймали чебоксарцев на смене составов и сравняли цифры на табло. «Богатыри» не прекращали попыток овладеть преимуществом на льду и в итоге под громкую поддержку трибун в отличном стиле реализовали большинство! Но через пару минут снова ошибка в обороне и равный счет…

Затем наступило затишье, но чаша весов качнулась в сторону гостей — за последние четыре минуты сразу три шайбы побывали в воротах «богатырей», и в итоге чебоксарцы проиграли 2:5.

«Соперник — хорошая, мобильная, дисциплинированная команда. Как обыгрывать такую команду? Просто так не обыграть. Здесь немало усилий прилагать нужно, — подчеркнул главный тренер «Чебоксар» Владимир Орлов. — Нельзя допускать ошибок, которые допускали мы. И надо реализовывать те моменты, которые создаешь».

После удачного старта — серьезный сбой

Новочебоксарский «Сокол» отправился в гостевое турне с хорошим настроением — подопечные Сергея Нуржанова имели в активе три победы подряд, но клуб «Липецк» просто так сдаваться был не намерен.

В первой игре новочебоксарцы держали инициативу в своих руках. После 40 минут они вели со счетом 4:3, а в начале третьего периода и вовсе увеличили преимущество до двух шайб, но… В молодежном хоккее все может измениться буквально за несколько секунд, а тут до конца встречи оставалось более 15 минут. В итоге хозяева в основное время сравняли цифры на табло, а победный гол забили в дополнительную пятиминутку. Команда «Липецк» победила — 6:5.

А во второй встрече обе команды забросили несравнимо меньше шайб. Лучше начали игру хозяева, открывшие счет на 6-й минуте. Новочебоксарцы успешно догнали соперника ближе к концу первого отрезка. Во втором периоде картина практически не отличалась, за исключением одного обстоятельства — хоккеисты «Липецка» забросили две шайбы, а «Сокол» ответил только одним голом. В третьем периоде хозяева упрочили свое лидерство и в итоге выиграли и вторую игру со счетом 4:2.