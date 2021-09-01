Паралимпийцы из Чувашии вернулись на родину

В Токио завершились Паралимпийские игры. Наша сборная, в составе которой выступили пять представителей Чувашии, заняла четвертое место в общекомандном зачете соревнований. В последний день Паралимпиады в легкоатлетическом марафоне приняли участие Денис Гаврилов и сопровождавший его на дистанции Сергей Иванов. Представители Чувашии в забеге заняли 10 место. А вчера легкоатлеты прилетели на самолете из Москвы домой в Чебоксары. Спортсменов встретил министр спорта Чувашии Василий Петров.