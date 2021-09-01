В Чебоксарах приступили к разработке концепции велоинфраструктуры

Начать работу по развитию велосипедных маршрутов и предусмотреть использование инфраструктуры в любое время года поручил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. По его мнению, мировой опыт подтверждает эффективность велосипеда как транспорта для постоянных поездок по городу. С этой целью на разработку системы городской велоинфраструктуры выделено 5 млн рублей. Ключевые точки будущего проекта — безопасность и использование маршрутов круглый год. По плану собрать исходные данные, провести социологические исследования и оценить условия развития транспортной инфраструктуры подрядчик должен до 10 декабря 2021 года. Разработать и представить проект на общественные обсуждения — до 31 марта 2022 года.