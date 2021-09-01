Анастасия Мамлина метнула копье на 40 сантиметров дальше всех

На днях в польском Люблине завершился чемпионат мира по легкой атлетике среди лиц с нарушением слуха, сообщили в Минспорта Чувашии. Здесь отлично показала себя представительница Чувашии Анастасия Мамлина.

В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 13 стран. Представительница Чувашии выиграла золотую медаль в секторе метания копья — в своей лучшей попытке подопечная Анатолия Прохорова направила снаряд на отметку 44,89 метра. Серебряную награду завоевала спортсменка из Хорватии Лаура Стефанак с результатом 44,49 метра, а третье место заняла еще одна представительница России Анастасия Клечкина — 41,75 метра.

Справка «СЧ»

Сейчас спортсмены с ограниченными возможностями участвуют в Паралимпийских играх в Токио, и у любителей спорта может возникнуть вопрос: почему же атлеты с нарушением слуха не принимают участие в соревнованиях в столице Японии? Дело в том, что для глухих существуют Сурдлимпийские игры, которые проходят раз в четыре года.