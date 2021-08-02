В сделку между продавцом и покупателем вмешался третий лишний

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

У мошенников клюква развесистая

В прошлом году жительница Чебоксар нашла в интернете объявление об оптовой продаже клюквы и договорилась с продавцом насчет цены. После этого женщине позвонил посредник, обсудивший детали сделки и время доставки. Именно ему она отправила деньги — более 50 тысяч рублей. Точно так же, как выяснилось, мошенник обманул по телефону и продавца клюквы, ни слова не сказав ему о полученных деньгах.
В назначенный час тот привез свою клюкву к покупателю, и только тогда стороны узнали еще об одном невидимом участнике ягодного «контракта».
Кто сумел сделать деньги из воздуха, узнали оперативники отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Чувашии. Перевод потерпевшей получил 48-летний житель города Череповца, которого оперативники год спустя задержали в ходе служебной командировки в Вологодскую область. Каким образом ему удалось вклиниться в переговоры покупателя с продавцом, ранее не судимый мужчина пояснить не захотел — мол, за год уже успел подзабыть подробности, но вину признал.
После того, как его допросили в рамках уголовного дела по статье «мошенничество в крупном размере» в Чебоксарах, череповчанин отбыл обратно на родину, дав обязательство являться к следователю для дальнейших действий и вести себя надлежащим образом. Ну а с клюквой в интернете следует быть осторожнее: грядет новый сезон, и мошенники наверняка надеются, что и им что-то «наклюкнется»…

Опубликовано: 26 августа 2021 г.


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