Чебоксарский волонтерский центр вошел в десятку лучших в стране

Накануне Волонтерский центр города Чебоксары был назван в числе десяти победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры 2021 года. На правах одного из лауреатов они стали обладателями гранта на реализацию образовательных программ в сфере культурного волонтерства для молодежи города и получили возможность презентовать свой проект в федеральных СМИ. Всего в нынешнем году организаторы конкурса получили 181 заявку из 57 регионов нашей страны. В состязании приняли участие некоммерческие организации, высшие и средние специальные учебные заведения, государственные и муниципальные учреждения, имеющие волонтерские центры и программы по поддержке культурных инициатив. В очном этапе участвовали 30 заявок, признанных экспертами лучшими.